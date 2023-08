Calciomercato: Orsolini sta firmando, c’è la conferma

Il calciomercato in Serie A chiuderà nei prossimi giorni e ancora tante trattative si possono concludere e portare avanti tra i vari protagonisti che ci sono in Italia, come Riccardo Orsolini.

L’esterno d’attacco in scadenza di contratto può pensare di approdare in una nuova squadra perché da tempo delle società puntano sul giocatore italiano che è cresciuto con il passare degli anni.

L’ultima stagione è stata una delle migliori sotto ogni punto di vista e per questo motivo ora si valuta la possibilità di approdare in un altro grande club per fare il salto di qualità al livello successivo.

Calciomercato Serie A: colpo Orsolini, numeri da show

E’ stato l’ultimo campionato di Serie A ad attirare l’interesse delle grandi squadre per Riccardo Orsolini. L’esterno d’attacco italiano ha intenzione di chiudere il suo trasferimento in un altro club perché ora si può valutare in maniera concreta il cambio di maglia. Sono state tante le società che si sono interessate al giocatore in queste ultime settimane e per questo motivo ora bisognerà capire come andrà a finire. Svolta importante per la stagione del club e dell’attaccante.

L’esterno d’attacco ha voglia di continuare su questa strada e non ha intenzione di fermarsi. Per questo motivo potrebbe decidere di andare a firmare un nuovo contratto che gli permetterebbe anche di restare più tranquillo a livello mentale. Perché Orsolini è in scadenza nel giugno 2024 e per questo motivo ora deve andare a trovare l’accordo che gli garantirà uno stipendio anche nei prossimi anni. L’attaccante 26enne ha diverse opzioni davanti a se.

La passata stagione con la maglia del Bologna Orsolini è sceso in campo per ben 32 volte sia da titolare che dalla panchina e ha messo a segno ben 11 gol con 4 assist. Numeri importantissimi che hanno convinto la società a fare uno sforzo maggiore per tenerlo e allontanare le rivali italiane. Perché Thiago Motta puntava molto sulla sua conferma che alla fine sembra essere arrivata.

Bologna: Orsolini rinnovo, l’accordo

Ci sono maggiori conferme dopo le prime indiscrezioni riguardo il rinnovo di Riccardo Orsolini con il Bologna. L’esterno d’attacco italiano, come confermato da Sky Sport, sta andando a firmare un nuovo contratto davvero importante che lo legherà per molte stagioni ancora al club emiliano.

C’erano Lazio, Juventus, Fiorentina e Atalanta, ma alla fine nessun club ha affondato il colpo per Orsolini che ha deciso di restare al Bologna.

Rinnovo Orsolini Bologna: cifre e durata

Una trattativa durata quasi tutta l’estate, ma alla fine è stato raggiunto l’accordo per il rinnovo tra Orsolini e il Bologna. Il calciatore passa da un contratto in scadenza nel 2024 fino al 2027, con uno stipendio di almeno 2 milioni di euro netti a stagione. Attesa per l’ufficialità.