Juventus, l’infortunio cambia i piani: Allegri disperato

C’è l’annuncio riguardo l’infortunio. Cambiano i piani della Juventus, Allegri dovrà rivedere il calciomercato in entrata.

Colpo di scena in casa Juventus. Ecco le ultimissime riguardo le condizioni fisiche del calciatore che rischia di saltare la prima parte di stagione con la maglia bianconera. Una notizia tremenda per la società e Allegri che adesso dovrà rivedere tutto in ottica mercato

Dagli Stati Uniti non arrivano buone notizie per la Juventus. A preoccupare sono le condizioni fisiche del ragazzo che negli ultimi giorni non è apparso in uno stato di salute ottimale. Ecco perché la sua situazione rischia di stravolgere il mercato in entrata della società. Allegri, che era pronto ad accogliere in squadra un suo pupillo, adesso dovrà rivedere i suoi piani e cambiare obiettivo anche perché la Juventus gli ha fatto sapere che non sarà possibile accontentarlo senza la cessione di un big.

Juventus, l’annuncio sull’infortunio: Allegri arrabbiato

C’è attesa in casa Juve in merito alle condizioni fisiche del calciatore che rischia di doversi sottoporre ad un intervento chirurgico per guarire i suoi dolori. Una situazione da monitorare che rischia anche di compromettere il futuro calciomercato estivo della Juventus.

Allegri era pronto al valzer delle punte, con la cessione di Vlahovic e l’arrivo alla Juventus di Lukaku. Il tecnico era il principale sponsor di questa trattativa che adesso rischia di saltare a causa delle condizioni fisiche precarie del bomber serbo.

Come annunciato anche da Allegri, nel corso dell’ultima intervista rilasciata alla Gazzetta dello Sport, in questo momento Vlahovic non è al meglio: soffre ancora di pubalgia. Ecco perché le sue condizioni andranno monitorate giorno dopo giorno. Ieri, per esempio, non ha svolto allenamento con la squadra ma ha effettuato una semplice corsetta. Il tecnico vuole gestirlo per questa tournée negli Usa.

Ecco perché le condizioni fisiche di Vlahovic bloccano la sua cessione al Psg e l’arrivo alla Juve di Lukaku. Intanto, i bianconeri sono pronti al piano B: ecco la mossa di Giuntoli per accontentare il suo allenatore.

Calciomercato: piano B per prendere Lukaku, Chiesa finisce sul mercato

Kessie e Lukaku sono le due richieste di Allegri per questo calciomercato della Juventus. La dirigenza è a lavoro per accontentare il mister. Intanto, Giuntoli ha già fatto sapere al tecnico che senza la cessione di un big non si sbloccherà il mercato in entrata. Ecco perché nelle ultime ore la società, considerate le difficoltà di cedere Vlahovic che soffre ancora di pubalgia, sta prendendo in considerazione l’ipotesi di vendere Chiesa per poi acquistare Lukaku dal Chelsea e Kessie dal Barcellona.