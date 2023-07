Calciomercato, Cabral cambia squadra: colpo della big

Arthur Cabral è pronto per la sua nuova avventura dicendo addio alla Fiorentina: salto di qualità, la big di Serie A ha chiuso l’attaccante

Una voglia immensa di compiere il salto di qualità tanto atteso. Cabral è voglioso di una nuova avventura suggestiva per continuare il percorso di crescita dopo gli anni in maglia viola. La Fiorentina lo vorrebbe accontentare senza scendere al di sotto del suo valore attuale: colpo della big in Serie A.

Novità importanti per quanto riguarda il futuro dell’attaccante brasiliano della Fiorentina, voglioso di cambiare aria. Sulle sue tracce ci sono ormai da tempo i migliori club della Serie A, ma non solo. La sua decisione è stata ormai presa con la volontà di chiudere il prima possibile il suo trasferimento. Nei prossimi giorni arriveranno dettagli decisivi in vista della prossima stagione.

Calciomercato, affare fatto: la decisione è fatta su Cabral

Tante big della Serie A sono alla ricerca di un valido attaccante in grado di mettere a segno gol decisivo in campionato e in Champions League. Ora Arthur Cabral ha conosciuto da vicino il campionato italiano ed è pronto a compiere il tanto atteso salto di qualità giocando anche nella massima competizione europea.

Come svelato dall’edizione odierna de Il Corriere dello Sport, il Milan vorrebbe così rinforzare il reparto offensivo mandando ancora in prestito Lorenzo Colombo per ingaggiare l’esperto centravanti brasiliano della Fiorentina, Arthur Cabral. La valutazione del club viola si aggira intorno ai 20 milioni di euro, ma l’affare potrebbe anche concretizzarsi al di sotto di questa cifra. I contatti sono sempre più frequenti, ma ora i rossoneri dovranno prima cedere qualche elemento per poi mettere a segno un nuovo colpo per rinforzare l’attacco a disposizione di Stefano Pioli.

Un’altra decisione che arriverà in tempi brevi seppur non in maniera immediata. Il Milan ha fatto numerosi acquisti in questa sessione di calciomercato dopo la cessione eccellente di Sandro Tonali, volato al Newcastle per una cifra vicina ai 70 milioni di euro. Una rivoluzione totale a partire dalla dirigenza con gli addii di Maldini e Massara per poi sfoltire la rosa inserendo elementi di livello internazionale. Un lavoro certosino messo in atto da Moncada che analizza tanti dati per poi prendere un giocatore funzionale al progetto tecnico-tattico di Pioli. Cabral darebbe un’alternativa in più allo stesso allenatore del Milan, che non vuole disperdere l’attenzione.