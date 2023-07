Calciomercato: stanno prendendo Falcone, sarà il nuovo portiere

Colpo tra i pali: arriva l’estremo difensore della Sampdoria Falcone. Reduce da una stagione a Lecce, il portiere è pronto a vivere una nuova avventura.

Una delle piacevoli rivelazioni della passata stagione, il portiere Wladimiro Falcone torna nuovamente in Serie A. La dirigenza ha accelerato dopo gli interessi da parte anche di un’altra società italiana che aveva chiesto informazioni riguardo l’acquisto dell’estremo difensore. La svolta è arrivata in queste ore con il calciatore che molto presto si unirà al ritiro della sua nuova squadra per vivere una nuova esperienza in Serie A.

Colpo Falcone per la squadra italiana che ha chiuso per l’arrivo del portiere. L’operazione con la Sampdoria è stata conclusa con il calciatore che arriva in Serie A a titolo definitivo. Il calciatore classe 1995, che la scorsa stagione è stato protagonista della salvezza del Lecce conquistando anche una convocazione nella Nazionale italiana, è pronto a vivere questa nuova esperienza in Italia.

Calciomercato: accordo per Falcone, svelati i dettagli

Wladimiro Falcone sarà nuovamente protagonista nel campionato italiano di Serie A. L’estremo difensore, di proprietà della Sampdoria, dopo la retrocessione dei blucerchiati tornerà nella massima serie.

C’è l’accordo riguardo la trattativa per la sua cessione con il calciatore che molto presto si unirà al ritiro della nuova squadra. Un ritorno, visto che già in passato ha militato in questo club ed è stato uno dei principali protagonisti.

Come rivelato da Sportitalia, Pantaleo Corvino ha piazzato il colpo con l’arrivo a Lecce di Falcone. Il portiere arriva a titolo definitivo dalla Sampdoria per 3 milioni di euro e firmerà con i giallorossi un contratto di cinque anni con scadenza al 30 giugno 2028. Ma le sorprese non finiscono qui: la Samp è pronta a chiudere anche un’altra cessione.

Sampdoria: ceduto Falcone al Lecce, adesso toccherà ad Emil Audero

Si muove anche in uscita il calciomercato della Sampdoria che sta piazzando diversi giocatori. Dopo la retrocessione in Serie B, sono cambiati i piani della società che ha l’ambizione di risalire subito in Serie A. Nonostante ciò, alcuni calciatori hanno già dichiarato di ambire a palcoscenici più importanti. E’ il caso dei due portieri Falcone ed Audero che sono in uscita. Entrambi sono nel mirino di alcune società di Serie A. Se Falcone è vicinissimo al Lecce, per lui si tratta di un ritorno dopo la strepitosa cavalcata di un anno fa, per Audero c’è l’Inter. Marotta è pronto a chiudere per l’arrivo dell’estremo difensore dei blucerchiati che potrebbe affiancare Sommer, in arrivo all’Inter dal Bayern Monaco.