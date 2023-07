Calciomercato: Kessie in Serie A, destinazione a sorpresa

Nuovi aggiornamenti riguardo il futuro di Franck Kessie che è pronto a tornare in Serie A. Destinazione a sorpresa per il centrocampista.

Il calciatore ex Milan è in lista di sbarco da Barcellona. Non rientra più nei piani di Xavi che ha deciso di puntare su altri giocatori per la prossima stagione. Ecco perché Franck Kessie guarda con particolare attenzione al mercato italiano, un ritorno in Serie A farebbe piacere al calciatore che qui in Italia ha scritto pagine importanti della sua carriera prima all’Atalanta e poi al Milan. Ecco le ultimissime riguardo questa trattativa di calciomercato.

Il calciomercato sta entrando nel vivo con le società che sono pronte a chiudere diverse trattative. I ritiri sono appena iniziati ma alcuni club sono ancora indietro nella preparazione della squadra. I dirigenti sono a lavoro per definire gli acquisti e le cessioni. Intanto, nelle ultime ore è spuntata fuori la notizia relativa al ritorno in Serie A del centrocampista Franck Kessie.

Calciomercato: stanno prendendo Franck Kessie

E’ la redazione di Sky Sport a rilanciare la notizia relativa all’interesse della Juventus per Franck Kessie. La società bianconera ha riallacciato i contatti con il Barcellona per l’arrivo a Torino del giocatore che è la prima scelta di Allegri.

Ad oggi è stato effettuato solo un sondaggio per capire la fattibilità dell’operazione. Dalla Spagna non sono arrivate chiusure, adesso toccherà a Giuntoli sbloccare le cessioni. Senza l’addio di Zakaria, Mckennie ed Arthur, il mercato in entrata stenta a decollare. La priorità del neo ds della Juventus è piazzare questi esuberi prima di puntare su un altro centrocampista.

Kessie alla Juventus: primi sondaggi con il Barcellona, ultime notizie di calciomercato

La Juventus si sta muovendo per rinforzare il centrocampo. Nella lista della dirigenza bianconera c’è anche il nome di Franck Kessie. Il calciatore della Costa d’Avorio è una delle priorità di Giuntoli che s’è confrontato nei giorni scorsi anche con Massimiliano Allegri che ha chiesto un calciatore dalle qualità dell’ex Milan. Il profilo del classe 1996 rispecchia alla perfezione l’identikit del livornese che vuole un nuovo mediana da aggiungere alla rosa della Juventus. Nelle prossime settimane l’affare potrebbe decollare, servirà prima piazzare Arthur (che è stato proposta alla Fiorentina) e uno tra Mckennie e Zakaria con lo svizzero nel mirino del West Ham che ha proposto ai bianconeri 13 milioni di euro.

Kessie alla Juventus, la formula dell’operazione

Siamo ancora in una fase embrionale della trattativa di mercato tra Juventus e Barcellona per Kessie. Ad oggi ci sono stati solo dei timidi sondaggi del club bianconero. Per sbloccare l’affare servirà la cessione di Zakaria, Arhtur e Mckennie. Intanto, da Barcellona arriva l’apertura riguardo il passaggio alla Juventus di Kessie che potrebbe trasferirsi in bianconero anche con la formula del prestito con diritto di riscatto.