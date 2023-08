Juventus: tre cessioni entro fine mercato, sacrificato un titolare

Il calciomercato della Juventus è pronto a concludersi con ancora alcuni acquisti e delle cessioni, perché il club bianconero ha intenzione di definire alcune operazioni importanti anche per il bilancio.

Ci sono aggiornamenti che riguardano il futuro della società bianconera che ha intenzione di concludere dei colpi importanti per far felice il proprio allenatore, ma occhio anche a quelle che saranno le partenze.

Momento di stallo fino a qualche giorno fa da parte della Juve che non ha fatto grandi operazioni in entrata e il nuovo ds Cristiano Giuntoli si sta concentrando sulle uscite di giocatori che non sono considerati incedibili dal tecnico.

Calciomercato Juventus: tre cessioni in arrivo

Già sono state fatte operazioni importanti in questo mercato di Serie A da parte delle migliori squadre e altre arriveranno presto. La sensazione è che il club bianconero della Juventus ora si voglia rendere protagonista con dei nuovi arrivi di livello che possano rendere ancora di più competitiva la rosa per lottare con le altre migliori squadre di Serie A per la vittoria dello scudetto. In Italia soltanto scenderà in campo la rosa di Allegri che dovrà trovare la migliore formazione possibile ogni settimana per competere.

Al momento lo farà con gli attuali giocatori che ha a disposizione, ma occhio a quelli che potrebbero andar via. Si tratta di giocatori che non sembrano rientrare nei piani del club bianconero e nemmeno in quelli dello stesso Allegri. Per questo motivo la società si è già messa all’opera per provare a risolvere diverse situazioni di mercato e fare cassa con alcune cessioni. Ma bisognerà considerare anche le offerte che arriveranno alla Juve per altri giocatori della rosa.

Alcuni dei migliori giocatori della Juventus piacciono ai vari club in Europa e per questo motivo potrebbero esserci delle trattative in uscita per giocatori importanti che sono ben considerati da parte dello staff tecnico e dei tifosi. Ma non ci sono giocatori incedibili al momento alla Juve, è questo il messaggio che il club bianconero sta provando a mandare a tutta la piazza.

Juventus: Kostic, McKennie e Alex Sandro via

La priorità della Juventus è quella di fare cassa e regalare nuovi colpi ad Allegri. Per farlo bisognerà trovare delle squadre che possano portare milioni al club per giocatori che non rientrano nei piani come Alex Sandro e McKennie.

Oltre a questi però la Juventus può vendere anche altri giocatori importanti come Kostic, che ha tanto mercato e non è considerato incedibile. Il giocatore potrebbe essere uno dei pochi titolari ad essere sacrificato.

Calciomercato Juve: cedono kostic

Entro la fine della sessione estiva di mercato possono arrivare novità importanti. Come riportato da Gazzetta dello Sport, la Juventus può pensare seriamente di cedere uno degli insospettabili come Filip Kostic.