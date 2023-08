Calciomercato Inter: hanno scelto Lautaro Martinez

Il calciomercato dell’Inter può cambiare in maniera seria in vista dei prossimi mesi con il futuro di Lautaro Martinez che può seriamente lasciare per un top club.

Svolta importantissima per il futuro del giocatore che è pronto ad approdare in un nuovo e top club in vista dei prossimi anni della sua carriera se le cose dovessero continuare di questo passato.

Perché, ormai, il rendimento del Toro argentino è sotto gli occhi di tutti e per questo motivo che possono arrivare importanti novità per questa vicenda di mercato.

Inter: Lautaro Martinez leader e capitano

Lo scorso anno una stagione da leader e protagonista per l’attaccante che ha segnato 28 gol e messo a segno 11 assist nelle 57 partite tra campionato e coppe, segnando praticamente in tutte le competizioni (Serie A, Coppa Italia, Champions League e Finale Supercoppa Italiana). Svolta importante ora per il futuro del giocatore che è considerato ormai uno dei migliori attaccanti in circolazione nel suo ruolo. Infatti, Lautaro Martinez oggi è un top e l’hanno capito anche i migliori club d’Europa che vogliono tentarlo a lasciare l’Inter.

Non sembra facile che questo possa accadere, perché Lautaro Martinez è diventato quest’anno anche il capitano dell’Inter e ha un contratto in scadenza nel 2026. Intanto, la situazione si fa sempre più intrigante in vista del futuro, perché il mercato potrebbe portare via da Milano il giocatore in vista dei prossimi anni.

Quest’anno il giocatore che si è laureato Campione del Mondo con l’Argentina a dicembre 2022 ha iniziato ancora alla grande, come meglio non poteva, con una doppietta a San Siro contro il Monza trascinando la sua Inter alla prima vittoria della stagione. Ora però si accende sempre di più il calciomercato su Lautaro Martinez.

Calciomercato Inter: Lautaro Martinez nel mirino di 3 big

Il futuro di Lautaro Martinez sarà ancora all’Inter o andrà a giocare per un top club in vista dei prossimi anni. Perché adesso le grandi squadre puntano seriamente su di lui e ci sarebbero tre squadre in particolari che possono convincerlo come Real Madrid, Liverpool e Manchester City.

Pronte le offerte in vista della prossima estate del 2024. Perché se dovessero cambiare gli attacchi dei top club allora queste tre grandi squadre come Real Madrid, Liverpool e Manchester City punterebbero subito su Lautaro Martinez dell’Inter come primo nome.

Inter: il prezzo di Lautaro Martinez

Lautaro Martinez può seriamente pensare di lasciare l’Inter in vista dei prossimi anni se dovessero arrivare maxi offerte anche riguardo lo stipendio che oggi con i nerazzurri è di 6 milioni di euro a stagione.

Intanto, il prezzo di Lautaro Martinez con l’Inter potrebbe essere di circa 150 milioni di euro. Solo di fronte ad una folle offerta il club nerazzurro penserebbe di lasciarlo andare.