Juve, scontro tra Chiesa e Allegri: accuse reciproche

Juve, scontro tra Chiesa e Allegri. Il difficile rapporto tra l’esterno azzurro ed il tecnico livornese sarà una delle priorità cui dovrà dare risposta Cristiano Giuntoli.

Negli Stati Uniti il 4 luglio è il giorno dell’Indipendenza delle colonie americane dall’Inghilterra. Più modestamente il 4 luglio sarà il giorno dell’arrivo di Cristiano Giuntoli a Torino.

Anche dalle parti della Continassa si avrebbe voglia di festeggiare qualcosa. Innanzitutto il ritorno “alla normalità” smarrita negli ultimi anni. La normalità che riguarda la sana gestione della società e la normalità più amata da quelle latitudini: la vittoria. Per riportare tutto all’interno di questi binari è stato scelto, ed atteso oltremisura, Cristiano Giuntoli.

Quando entrerà ufficialmente nei quadri dirigenziali della Juventus il suo ruolo sarà quello di Responsabile dell’Area tecnica, ma è facile che i suoi compiti andranno a toccare anche altri ambiti “più delicati”. La Juventus di Andrea Agnelli ha iniziato a perdere la normalità nel momento stesso in cui è stato volutamente messo alla porta Beppe Marotta.

Cristiano Giuntoli è la risposta più concreta a quel madornale errore. E ci sono voluti cinque anni. I compiti che attendono ora l’ex direttore sportivo del Napoli Campione d’Italia sono tanti, urgenti e spinosi. Uno dei primi riguarda l’ormai consolidato non-rapporto tra Federico Chiesa e Massimiliano Allegri. Una questione che influenza pesantemente anche le strategie di mercato della società bianconera.

Federico Chiesa è diventato un giocatore della Juventus nel 2020. La società bianconera, presieduta da Andrea Agnelli, ha investito per il giovane attaccante genovese una cifra complessiva assai prossima ai 60 milioni di euro.

La stagione 2020-2021 è stata un’annata importante per l’ex attaccante della Fiorentina. Nella Juventus di Andrea Pirlo infatti Federico Chiesa ha rappresentato un punto di forza, determinante per la conquista della Coppa Italia e della Supercoppa italiana. La Juventus ha investito molto su Chiesa e Chiesa ha risposto alla Juve nella maniera migliore.

I due anni successivi, sotto la guida di Massimiliano Allegri sono stati, invece, estremamente complicati. Il grave infortunio patito dall’attaccante ad inizio 2022, lesione del legamento crociato sinistro, ha di fatto compromesso sia la seconda che la terza stagione in bianconero.

Un recupero difficile, ma sulla strada del lento ritorno alla normalità si è poi presentata un’ulteriore difficoltà. L’intesa mai nata con il tecnico Massimiliano Allegri ha dato adito a velate polemiche e a malcelati malcontenti. Gianni Balzarini, giornalista Mediaset, ha espresso il suo giudizio riguardo questa spinosa situazione in casa Juventus.

Balzarini ha affermato che la società bianconera ha deciso di mettere Federico Chiesa sul mercato proprio a causa di questa incompatibilità con il tecnico livornese. L’esterno azzurro, infatti, ritiene di essere stato spesso utilizzato fuori ruolo, in qualche caso addirittura da terzino, mentre Massimiliano Allegri giudica l’ex attaccante viola troppo individualista.

Posizioni difficilmente conciliabili anche per uno come Cristiano Giuntoli. I tifosi della Juventus osservano preoccupati, ed arrabbiati, per una assai probabile partenza di un loro indiscusso idolo per volere di un tecnico la cui permanenza è stata fortemente, da buona parte di loro, osteggiata.