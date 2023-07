Lazio, rottura con Lotito: “Pazienza finita, c’è un limite”

Arrivano notizie di calciomercato importanti che riguardano il futuro del calciatore che potrebbe andare via da un momento all’altro lasciando la Lazio. Rottura con Lotito e messaggio che spacca tutto lo spogliatoio.

Da capire come potrebbe concludersi questa vicenda perché il giocatore ora si è sfogato in maniera pesante mettendo tutti in crisi.

Le ultime notizie che arrivano non sono per niente confortanti per i tifosi che devono assistere a tutto ciò che sta accadendo. Le prossime ore saranno decisive in vista del futuro.

Lazio: Luis Alberto verso l’addio, messaggio a Lotito

C’è un grave problema Lotito in casa Lazio per l’allenatore Maurizio Sarri, con il presidente che continua a non mantenere le promesse di mercato in vista di quella che sarà la prossima stagione dove il club biancoceleste dovrà affrontare di nuovo la Champions League dopo una grande qualificazione raggiunta con un secondo posto in Serie A.

Una situazione particolare che riguarda ora la Lazio e il futuro di un altro giocatore. Si è parlato tanto dell’addio di Milinkovic Savic e ora anche Luis Alberto può dire addio ai colori biancocelesti per quanto accaduto. Il rinnovo con lo spagnolo sembrava ad un passo, ma ora il suo sfogo social su Instagram sembra portare nella direzione opposta. -Questo il commento di Luis Alberto:

“C’è un limite oltre il quale la pazienza cessa di essere una virtù”.