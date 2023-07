Immobile in Arabia Saudita: la Lazio ha già scelto il sostituto dalla Serie A

Ciro Immobile è fortemente tentato dall’Arabia Saudita, lì dove gioca adesso Sergej Milinkovic-Savic.

Il capitano della Lazio non è esente dalle offerte faraoniche che arrivano dall’Arabia Saudita e, di fronte a tali proposte, l’addio non è da escludere per nessuno. I biancocelesti hanno già perso Milinkovic-Savic, centrocampista che sembrava poter finire tra Milan e Napoli, dopo i rumors continui che lo hanno riguardato per la Juventus, negli anni scorsi.

Ma è proprio tra queste società che il calciomercato della Lazio s’intreccia perché, dalla Serie A, arriverebbe il sostituto di Ciro Immobile. E dovrà essere, per Sarri, un attaccante di importante livello per il futuro dei biancocelesti.

Calciomercato Lazio, il sostituto di Immobile arriva dalla Serie A

Ci sono diversi club sotto “minaccia” dell’Arabia Saudita, a causa di quelli che sono gli importanti colpi che la Saudi Pro League sta piazzando per il proprio domani.

La stagione è alle porte anche per i club sauditi che, nell’ultimo periodo, hanno messo nel mirino anche i campioni della Serie A. Tra questi, la leggenda biancoceleste che, dopo aver ottenuto un pass per la Champions League, potrebbe salutare la Lazio con destinazione Arabia Saudita.

La Lazio va a caccia di un sostituto di Immobile e Claudio Lotito non vorrà farsi trovare impreparato di fronte a tale scenario dopo che, nell’ultima settimana, ha perso anche Milinkovic-Savic. Al posto di Ciro Immobile, tornano in auge diversi nomi per l’attacco della Lazio. Il nuovo attaccante dei biancocelesti, in ogni caso, arriverebbe dalla Serie A.

Mercato Lazio, via Immobile: individuato il sostituto

È direttamente da La Gazzetta dello Sport che svelano le ultime di calciomercato in casa Lazio, con la possibilità di veder rivoluzionato l’attacco del club capitolino. Il motivo è ovviamente legato alla partenza possibile di Ciro Immobile, con destinazione Arabia Saudita.

Al suo posto arriverebbe un nuovo attaccante dalla Serie A e i nomi tornano a preoccupare le big di Serie A. Il primo nome per sostituire Immobile sarebbe quello del Cholito Simeone che, al Napoli e con la permanenza di Victor Osimhen, potrebbe continuare a non avere uno spazio da principale titolare del club partenopeo.

Ultime Lazio, Simeone o Dia: beffa per una big d’Italia

Il “Cholito” Simeone è l’idea di Sarri, con l’idea di giocare in Champions League da titolare che stuzzicherebbe lo stesso attaccante argentino. Ma l’altro nome, arriva dall’ex club di Claudio Lotito: Dia dalla Salernitana, che piace al Milan, è l’opzione per la Lazio che, oltre a sistemare la situazione legata a Milinkovic-Savic, potrebbe dover essere costretta a puntare su un nuovo attaccante. Per entrambi i centravanti, i costi dell’operazione toccano i circa 20 milioni di euro.