Juventus: Giuntoli scatenato, arriva il primo colpo

Nasce la Juventus di Cristiano Giuntoli che, ora che potrà mettersi all’opera, partirà subito forte sul calciomercato.

I bianconeri cercavano una figura di spessore per dare il via alle danze di quello che sarà il mercato. Probabilmente aveva già convinto Allegri e Giuntoli, l’acquisto di Weah, tanto da sottoporgli già le prime visite mediche al J-Medical. Ma è adesso che il nuovo ds bianconero comincerà a toccare con mano quello che è il progetto Juventus.

Dopo aver stregato i bianconeri per quanto mostrato con il Napoli, Cristiano Giuntoli si presenterà a Torino non a mani vuote. Nel suo progetto, le idee sono già chiare e, secondo gli ultimi rumors, arriverebbe con un primo colpo.

Calciomercato Juventus, ecco il primo colpo di Giuntoli: summit alla Continassa

Summit alla Continassa per quello che sarà il primo colpo di Cristiano Giuntoli da nuovo ds della Juventus.

I bianconeri danno il via a quella che sarà la rivoluzione e, dopo aver salutato alcuni veterani che si trovano in scadenza, oltre alle cessioni che i bianconeri faranno, ecco che la Juve a stretto giro non si fermerà con Weah.

L’attaccante figlio d’arte non è l’unico acquisto e, la presenza di Rafaela Pimenta a Torino non è casuale. Perché, l’agente di Pogba sarebbe arrivata a Torino e nella sede della Juventus non solo per parlare di quello che è il futuro del centrocampista ma, al centro delle questioni, c’è in ballo un nuovo nome per il calciomercato della Juventus: è Mazraoui del Bayern Monaco.

Mercato Juventus, la rivoluzione con Giuntoli: colpo Mazraoui

Secondo quanto riferito dai colleghi di Sky Sport, Rafaela Pimenta sarebbe alla Continassa anche per discutere di Mazraoui, avendo proposto il cartellino alla Juventus, considerando la sua uscita dal Bayern Monaco.

Cristiano Giuntoli avrebbe le idee chiare per il calciomercato della Juventus e, dopo quanto si è già visto al Napoli, punterà tutto su nuovi innesti che siano capaci di essere funzionali al gioco che vorrà proporre Allegri o il tecnico che si siederà sulla panchina della Juventus, nel prossimo campionato. Mazraoui è un’idea importante per la Juve, ma è altrettanto importante il valore economico, così come l’alto ingaggio che percepisce. Sarà compito di Giuntoli sistemare la questione.

Mazraoui alla Juventus, ma Giuntoli ha un piano B: è Nandez

Mazraoui alla Juventus è un’idea per i bianconeri, suggerita dall’agente Rafaela Pimenta, ma non è l’unica soluzione. Con Cristiano Giuntoli, l’ipotesi è quella che porta ad uno di quei calciatori che tanto avrebbe voluto anche al Napoli e che ha concluso una buona stagione in Serie B, col Cagliari. Il duttile centrocampista, capace di giocare anche a tutta fascia, potrebbe sbarcare a Torino. Nandez è ancora un obiettivo della Juventus.