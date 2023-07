Calciomercato Juventus, primo colpo Giuntoli: ecco l’attaccante

La Juventus ha nel mirino un giocatore a sorpresa per rinforzare l’attacco in vista della prossima stagione.

Uno degli obiettivi della Juventus, per questo mercato, è ingaggiare un nuovo attaccante. La squadra guidata da Massimiliano Allegri cerca di rinforzare quella posizione di campo che non ha reso, secondo le aspettative, durante la scorsa stagione e che ha portato anche alla partenza dell’argentino Angel Di Maria.

Ecco le ultimissime notizie sul calciomercato della Juventus. Giuntoli è già operativo ed ha individuato una serie di giocatori che potrebbero fare a caso del club bianconero. La nuova dirigenza ha dato degli input al neo ds che dovrà fare i conti anche con le casse del club. La priorità della Juve è vendere e abbassare il monte stipendi, ecco perché anche in entrata arriveranno giocatori giovani con un ingaggio basso. In attacco, in queste ore, è uscito fuori un nome a sorpresa: ecco tutti i dettagli.

Calciomercato Juventus, arriva la stella del Salisburgo

Protagonista con il Salisburgo, il giovane attaccante svizzero ha conquistato tantissime società. In Italia anche il Milan ha mostrato interesse nei confronti del giocatore che ha il contratto in scadenza a giugno 2024. Ecco perché può lasciare il suo attuale club a prezzo di saldo, considerando che non ha aperto ad un eventuale rinnovo di contratto.

Il Salisburgo dovrà affrettarsi per cedere l’attaccante che ha deciso di non proseguire la sua esperienza in Austria. Per evitare di perderlo a zero la prossima estate, il club è disposto anche ad abbassare le richieste e accontentarsi di poco più di 10 milioni di euro per cedere alla Juventus Noah Okafor che è il nome nuovo per il calciomercato dei bianconeri. Il giovane attaccante svizzero ha attirato l’attenzione della Vecchia Signora che cerca un profilo dalle sue caratteristiche, versatile, che può giocare su tutto il fronte offensivo.

Okafor alla Juventus: le ultime notizie

Secondo il giornalista Rudy Galetti, uno dei nomi sulla lista di Giuntoli per il calciomercato Juventus è Noah Okafor. Il 23enne piace alla Vecchia Signora che è pronta a fare una proposta per prenderlo subito. A causa della sua decisione di non rinnovare il contratto, in scadenza a giugno 2024, il Salisburgo è disposto a vendere il calciatore per 11 milioni di euro più una percentuale sulla futura rivendita.

Chi è Okafor, obiettivo di calciomercato della Juventus e del Milan

Classe 2000, Okafor è un attaccante moderno che può giocare su tutto il fronte offensivo. E’ abile sia come esterno che come punta centrale, con la Nazionale svizzera ha totalizzato 14 presenze e due gol. La scorsa stagione con la maglia del Salisburgo ha messo a segno 10 gol e 5 assist in 32 partite ufficiali. E’ apprezzato per la sua duttilità, alla Juventus può essere un elemento ultime per la rosa di Allegri. Ecco perché Giuntoli ha messo nel mirino Okafor che in passato è stato seguito anche dal Milan.