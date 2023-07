Girasoli ‘piccanti’: Sabrina Salerno, è tutto trasparente

Sabrina Salerno in mezzo a un campo di girasoli, ancora una volta con immagini da urlo: i fan senza parole di fronte a lei, che trasparenze

Difficile, come sempre, rimanere indifferenti di fronte all’aura seducente e stratosferica di Sabrina Salerno. La cantante e showgirl ha sempre un tocco particolare nell’esaltare il suo fascino e di questo i fan di lunga data sono certamente a conoscenza, ogni volta provando una emozione diversa e incontenibile.

Sabrina si è imposta fin da giovanissima, al suo debutto negli anni Ottanta sulla scena internazionale, come un personaggio di grandissima classe e verve e dalla sensualità esuberante e immediatamente riconoscibile. Ancora oggi, scatena gli applausi e la vera e propria adorazione da parte di un pubblico vasto, che continua a seguirla con tanto affetto.

La dimostrazione, in questo 2023, dove Sabrina è tornata a cantare sul palco in giro per l’Europa, in un tour lungo e molto particolare, che ha toccato varie nazioni. Il grande successo di pubblico che ha raccolto ha evidenziato come Sabrina sia sempre conosciutissima e molto apprezzata ovunque, non solamente all’interno dei nostri confini. Ovazioni totali, nei palazzetti, negli stadi, nelle strade, ma anche sui social, con scatti che come sempre ci hanno proiettato in un vortice di fascino sublime.

Sabrina Salerno, il reggiseno stavolta c’è: riparte la polemica con gli haters

Eppure, c’è chi non apprezza fino in fondo tutto questo, anche se sembra incredibile. Sabrina deve avere a che fare con chi la contesta e polemizza sul suo modo di fare e di porsi. In questi giorni, sembra più intenzionata del solito a rispondere a muso duro.

In un prato di girasoli, appare bellissima e raggiante come al solito, ma con un dettaglio differente. Questa volta, non esagera nelle foto, indossando l’intimo, anche se le trasparenze fanno ugualmente drizzare le antenne a chi osserva. Le sue curve esplosive non possono certo lasciare indifferenti, Sabrina però si rivolge a chi non la ama e riserva una ennesima stoccata agli odiatori di professione:

“Non ho dimenticato di indossare il reggiseno e di questo alcuni saranno contenti (altri meno). Siate certi che il rispetto non si conquista con questo indumento ma con ben altro! Via la muffa dal cervello“. La replica del resto della community è eloquente: i favori di gran parte della platea sono tutti per Sabrina.