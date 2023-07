Calciomercato, scambio per Hojlund: l’Atalanta apre all’addio

Nuove indiscrezioni di calciomercato riguardo l’addio dall’Atalanta di Hojlund. Ecco le ultimissime in merito al trasferimento del calciatore.

Nuove indiscrezioni relative all’addio del calciatore dell’Atalanta che ha deciso di cambiare maglia in questa finestra di calciomercato. C’è una società che, più di tutte, sta spingendo per la firma dell’attaccante che è considerato uno dei migliori prospetti del calcio europeo. Acquistato un anno fa, adesso Hojlund può già partire per una cifra record: nell’affare può rientrare anche una contropartita tecnica, che interessa molto all’Atalanta.

Si sblocca l’affare di mercato per la cessione di Hojlund. Adesso l’Atalanta apre all’addio grazie allo scambio: svelata la proposta del club che sta facendo di tutto per prendere il bomber. Ecco le ultimissime notizie riguardo questa trattativa che ha messo in apprensione la Juventus, che aveva il calciatore nella lista dei propri obiettivi in caso di cessione di Dusan Vlahovic. Adesso c’è un altro club in pole per prendere Hojlund in questa sessione di calciomercato.

Calciomercato: stanno prendendo Hojlund

Arrivano nuove indiscrezioni di calciomercato relative alla cessione di Hojlund che è pronto a lasciare l’Atalanta nel corso di questa sessione 2023. La società bergamasca è pronta a mettere a segno una super plusvalenza, visto che valuta il giocatore oltre i 50 milioni di euro.

Sulle tracce dell’attaccante c’è il Manchester United, che è pronto a fare spesa in Serie A con Onana dall’Inter e Hojlund dall’Atalanta. A sorpresa, il club inglese ha deciso di investire tanti soldi per accontentare Ten Hag che ha chiesto esplicitamente questi calciatori. La Juventus, altra società che aveva messo nel mirino Hojlund, al momento è defilata anche perché senza la cessione di Vlahovic non può fare un’operazione del genere.

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato, riportato da Rudy Galletti, durante i colloqui tra Atalanta e Manchester United per Hojlund i bergamaschi hanno chiesto informazioni su Greenwood.

Hojlund al Manchester United, la strategia dell’Atalanta

L’obiettivo dei bergamaschi è cedere Hojlund e prendere dal Manchester United Greenwood. L’idea è nata in queste ultime ore con la società che ha avuto dei colloqui per la cessione dell’attaccante ai Red Devils che sono disposti a tutto pur di prendere Hojlund che resta l’obiettivo numero uno di Ten Hag che ha messo il bomber in cima alla lista dei suoi obiettivi, per questa sessione di mercato. E’ considerato il giocatore perfetto sia per il presente che per il futuro.

Greenwood all’Atalanta al posto di Hojlund, scambio con il Manchester United?

Il giocatore potrebbe lasciare il Manchester United quest’estate: resta viva la possibilità di inserire Mason Greenwood nell’affare Hojlund con l’Atalanta, per abbassare il prezzo dell’attaccante.