Calciomercato Juventus, colpo da 10 milioni: c’è lo zampino di Giuntoli

Nuovi aggiornamenti di calciomercato riguardo la Juventus. Ecco le ultimissime riguardo l’obiettivo dei bianconeri che è pronto a cambiare maglia.

Arrivano delle indiscrezioni di calciomercato in merito al futuro del giovane talento italiano che ha l’ambizione di proseguire la sua esperienza da calciatore in un altro club. Su lui resta vivo l’interesse della Juventus, svelate le cifre del trasferimento: c’è l’apertura da parte del club che ha già dato l’ok all’operazione. Il presidente vuole venderlo in questa finestra estiva di calciomercato.

Giornata di ufficialità in casa Juventus con la dirigenza che ha reso noto i dettagli relativi all’ingaggio di Cristiano Giuntoli che ricoprirà il ruolo di direttore sportivo del club bianconero. Il neo ds è già a lavoro per piazzare i primi colpi, intanto arrivano nuovi aggiornamenti riguardo un vecchio obiettivo di mercato del club bianconero.

Calciomercato Juventus: incontro tra le società, c’è la svolta per il trasferimento

Secondo quanto riportato da Sky Sport, nelle ultime ore il club ha accelerato i tempi per chiudere in fretta la trattativa e portare a termine l’operazione. La società ha messo il calciatore in cima alla lista dei propri obiettivi di calciomercato. Il direttore sportivo s’è subito attivato ed è intenzionato ad anticipare la concorrenza per portare alla corte del proprio allenatore il giovane talento italiano.

La Juventus aveva mostrato grande interesse nei confronti di Fabiano Parisi. Il club bianconero aveva avuto dei colloqui anche con l’Empoli. Nel frattempo, però, qualcosa è cambiato ed un’altra società italiana s’è inserita nella corsa ed è pronta ad anticipare la concorrenza.

Nelle ultime ore, infatti, la Fiorentina ha accelerato i tempi per chiudere l’operazione e portare alla corte di Vincenzo Italiano Fabiano Parisi. L’esterno è un obiettivo concreto da parte del club viola, che è pronto ad investire circa 10 milioni di euro per il terzino classe 2000.

Parisi alla Fiorentina: c’è la svolta, Juventus spiazzata

A sorpresa, la Fiorentina ha deciso di accelerare i tempi e chiudere l’operazione Fabiano Parisi. Il calciatore dell’Empoli è pronto a cambiare maglia in questa sessione di calciomercato estiva 2023. Il presidente Corsi è disponibile a cedere il calciatore per almeno 10 milioni di euro.

Si blocca la trattativa Parisi Juventus, avanza la Fiorentina

La Juventus ad oggi è indietro nella corsa per il calciatore, nonostante la volontà del ragazzo che durante gli Europei Under 21 aveva confessato il suo tifo per i colori bianconeri. Probabilmente il neo ds Giuntoli, per quella posizione, ha deciso di puntare su altri calciatori rispetto a Parisi che adesso apre alla Fiorentina.