Calciomercato: stanno prendendo Amrabat, svolta a sorpresa

C’è l’annuncio riguardo il futuro del centrocampista della Fiorentina Amrabat, ecco tutti i dettagli riguardo il suo addio.

Nuovi aggiornamenti su Amrabat che è intenzionato a cambiare maglia nel corso di questo calciomercato estivo 2023. Il calciatore della Fiorentina è nel mirino di numerose società e i tifosi sono in attesa di conoscere il suo futuro. Anche i viola attendono con trepidante attesa questa offerta che servirà a vendere il giocatore con patron Commisso che ha già fissato le cifre riguardo la cessione di Amrabat.

Una delle rivelazioni della passata stagione, Sofyan Amrabat è stato anche uno dei migliori giocatori dell’ultimo Mondiale in Qatar. Con il Marocco ha raggiunto le semifinali conquistando una vetrina pazzesca. Le prestazioni del giocatore non sono passate inosservate con Barcellona e Atletico Madrid interessate al suo cartellino. Intanto, nelle ultime ore un’altra pretendente s’è fatta viva per acquistare dalla Fiorentina Amrabat.

Calciomercato: stanno prendendo Amrabat

Il mercato della Fiorentina dipenderà anche dal futuro di Amrabat. La cessione del centrocampista marocchino potrà sbloccare alcune operazioni in entrata del club viola, che è alla ricerca di una prima punta.

Secondo le ultime indiscrezioni, l’obiettivo della Fiorentina è vendere Amrabat per almeno 40 milioni di euro. Ad oggi Barcellona e Atletico non sono interessate a spendere queste cifre per il calciatore, ecco perché nelle ultime ore sta prendendo quota un’altra opzione per il futuro del centrocampista.

A sorpresa, potrebbe concretizzarsi il trasferimento all’Al-Ahli di Sofyan Amrabat.

Amrabat via dalla Fiorentina: le ultime sul suo addio in questo calciomercato

I viola cercano pretendenti per Amrabat che è seguito da mezzo Europa, in Italia s’era interessato anche il Milan ma la sua valutazione ha spinto i rossoneri a puntare su altri obiettivi. Non è facile convincere la Fiorentina che chiede almeno 40 milioni di euro per la cessione del centrocampista che, nelle ultime ore, ha ricevuto una proposta anche dall’Arabia Saudita. L’Al-Ahli è fortemente interessata ad Amrabat ma la priorità del calciatore è quella di continuare in Europa.

Amrabat all’Al-Ahli: la Fiorentina apre all’addio, il calciatore ha preso una decisione

Secondo le ultime indiscrezioni di FootMercato, l’Al-Ahli vuole Amrabat. Il club saudita è disposto a fare uno sforzo significativo per convincerlo. Tuttavia, il fascino di competere in un campionato competitivo come quello spagnolo potrebbe far pendere la bilancia a favore del Barcellona o dell’Atletico Madrid che però non sono disposte ad accontentare la Fiorentina che vuole per il calciatore almeno 40 milioni di euro. Una telenovela, questa, che è destinata a continuare anche nelle prossime settimane.