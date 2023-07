La Juve saluta Vlahovic, al suo posto un bomber europeo: affare da 30 milioni

La cessione di Vlahovic sta diventando un’ipotesi sempre più concreta: la Juve ha già trovato chi sostituirà il serbo.

Sono giorni molto caldi alla Juventus, che sta cercando di liberarsi di altri giocatori che non rientrano più nei piani. Dopo aver già salutato Angel Di Maria, Leandro Paredes e Juan Cuadrado, la dirigenza juventina sta provando a piazzare anche Alex Sandro e Bonucci, che hanno entrambi un contratto in scadenza nel 2024 ma che non sembrano fare più parte del nuovo progetto Juve.

Inoltre, i bianconeri stanno studiando possibili soluzioni per altri tre giocatori rientrati dai prestiti, vale a dire Arthur (si valuta la rescissione consensuale), McKennie (che ha mercato in Premier e in Bundesliga) e Zakaria, che la Juve sta provando a proporre alla Lazio per abbassare il prezzo di Milinkovic-Savic. Ma non è tutto, perché secondo gli esperti di calciomercato la Juventus potrebbe cedere almeno uno dei suoi pezzi pregiati.

La penalizzazione di 10 punti inflitta dalla Corte Federale d’Appello per il caso plusvalenze ha impedito ai bianconeri di accedere alla Champions League e di ottenere gli introiti della massima competizione europea. Ecco perché la Juve potrebbe avere bisogno di una cessione importante per poter agire concretamente sul mercato, dato che finora gli unici ‘colpi’ di Madama sono stati l’acquisto di Timothy Weah dal Lille (operazione da 12 milioni di euro) e il rinnovo di Adrien Rabiot per un’altra stagione.

La Juve ha già il sostituto di Vlahovic: pronti 30 milioni

Stando alle recenti indiscrezioni, pare che la Juve sia disposta a lasciar partire Dusan Vlahovic se dovesse arrivare un’offerta all’altezza. I bianconeri, infatti, non accetteranno proposte inferiori a 70 milioni di euro. Il centravanti della Nazionale serba è molto stimato in Premier League e non è detto che qualche club non arrivi a quella cifra nei prossimi giorni. In caso di partenza di Vlahovic la Juve non si farebbe trovare impreparata.

Gli ultimi rumors riportano infatti che la Signora avrebbe già individuato l’eventuale sostituto dell’ex attaccante della Fiorentina. Si tratta di Youssef En-Nesyri, centravanti marocchino del Siviglia che i tifosi bianconeri ricordano molto bene. Fu proprio lui ad andare a segno nella gara di andata della scorsa semifinale di Europa League.

La Juve trovò poi il pareggio all’ultimo assalto con Gatti, ma a conti fatti quella rete si rivelò decisiva. Al ritorno i bianconeri persero 2-1 ai supplementari e videro sfumare la possibilità di giocarsi il trofeo nella finale di Budapest (vinta poi dal Siviglia ai rigori contro la Roma). Secondo La Gazzetta dello Sport il club andaluso valuta En-Nesyri circa 30 milioni di euro. In tre stagioni e mezza al Siviglia l’attaccante marocchino ha totalizzato 53 reti in 154 presenze in tutte le competizioni. Inoltre, En-Nesyri si è classificato al quarto posto con la sua Nazionale negli ultimi Mondiali in Qatar, siglando il gol decisivo nei quarti di finale contro il Portogallo.