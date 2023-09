Non si placano le voci relative al calciomercato della Juventus: ultim’ora importante riguarda Paul Pogba, ecco cosa sta succedendo.

Ieri, alle ore 20, in Italia è arrivato lo stop alla session estiva di calciomercato 2023. I club sono ancora in tempo per vendere i loro giocatori, visto che in altre zone d’Europa e del mondo sono ancora aperte diverse finestre di mercato. Nelle ultime ore è uscita fuori, nuovamente, l’indiscrezione relativa al destino di Paul Pogba alla Juventus. Ecco cosa può accadere la prossima settimana.

Continuano ad uscire fuori notizie relative ad un addio di Paul Pogba dalla Juventus. Il calciatore, che non ha ancora recuperato al 100%, in questa prima fase non sta dando il contributo sperato alla causa bianconera. Allegri lo sta gestendo per averlo a disposizione, nel migliore dei modi, per i prossimi mesi. Intanto, sulle condizioni fisiche di Pogba emergono nuovi aggiornamenti: ecco tutti i dettagli sulle presunte visite mediche non superate con il Galatasaray.

Calciomercato Juventus: l’annuncio su Pogba spiazza i tifosi

Nella giornata di ieri sono uscite fuori delle indiscrezioni di calciomercato relative ad un trasferimento al Galatasaray di Paul Pogba: l’affare sarebbe saltato a causa delle visite mediche, non superate dal centrocampista francese.

La notizia ha stupito e non poco i tifosi, che hanno commentato sui social questa voce di mercato che è stata smentita da Torino. Nonostante ciò, s’è aperto il dibattito relativo al destino del giocatore che resta uno dei più pagati all’interno della Juventus.

Nelle prossime settimane Giuntoli proverà ad allacciare i contatti con l’entourage, per provare a mediare e abbassare lo stipendio, inserendo più bonus relativi al numero di presenze o minuti giocati. Intanto, spunta fuori una nuova notizia sul trasferimento di Pogba in Arabia Saudita: c’è ancora tempo per chiudere il colpo. Ecco tutti i dettagli.

Pogba in Arabia Saudita: nuovo aggiornamento di calciomercato

I tifosi della Juventus continuano a leggere notizie sul trasferimento in Arabia Saudita di Paul Pogba. Il centrocampista francese è ancora nel mirino di alcuni club della Saudi Pro League, che chiuderà il mercato in entrata l’8 settembre. C’è ancora tempo, dunque, per chiudere la trattativa e convincere la Juventus a cedere Pogba all’Al-Alhi o Al-Ittihad, che sono i club ad oggi ancora interessati al calciatore. Sul piatto tanti soldi sia per la Juventus che per il calciatore che con un trasferimento in Arabia Saudita potrebbe cambiare radicalmente la sua prospettiva da calciatore. Ad oggi l’ipotesi resta assai remota ma dall’Arabia continuano a rilanciare.