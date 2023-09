Hermoso, svolta sul caso Rubiales: spunta un altro video inedito

Continua a far discutere il caso Rubiales: spunta un video inedito che mette a rischio la versione della calciatrice Hermoso.

Si arricchisce di un nuovo capitolo la vicenda spinosa riguardante il cosiddetto ‘caso Rubiales’, ossia il bacio galeotto che il presidente della Federcalcio spagnola ha imposto alla calciatrice Jennifer Hermoso durante i festeggiamenti per la vittoria della Coppa del mondo femminile.

Sospeso dal suo incarico direttamente dalla FIFA, in attesa di una sentenza definitiva che potrebbe anche essere molto severa, Rubiales è al centro del dibattito da giorni in Spagna. E non mancano le persone convinte della sua innocenza. A dare peso a tale ipotesi, nelle ultime ore ha iniziato a circolare in rete un video che sembrerebbe in effetti scagionare completamente il dirigente dalle gravi accuse che pesano sulla sua testa.

A scatenare l’ira generale dell’opinione pubblica e della FIFA non è stato infatti il bacio in sé, quanto la denuncia fatta dalla stessa Hermoso, che ha raccontato l’episodio affermando di non aver acconsentito minimamente al gesto di affetto decisamente eccessivo a cui si è lasciato andare il numero uno del calcio spagnolo.

Ma questa versione dei fatti per qualcuno non sarebbe comprovata. Anzi, Hermoso avrebbe in qualche modo acconsentito al bacio, di fatto dando il via libera all’uomo per celebrare il trionfo in un momento di grande estasi generale con un gesto che non rappresenterebbe violenza né alcunché di sbagliato.

Svolta nel caso Rubiales: spunta il video che può incastrare Hermoso

A fare molto rumore in queste ore in Spagna è un video diffuso sui social in cui viene mostrata Hermoso sul pullman della Nazionale intenta a scherzare con le compagne di squadra proprio sul bacio. Mostrando ad alcune ragazze le prime foto del celeberrimo “momento d’amore” tra lei e il numero uno della Federcalcio, Hermoso si lascia andare nel video a questo commento: “Siamo come Iker e Sara“.

Un chiaro riferimento al bacio, quello si consapevole e consentito, dato da Iker Casillas alla giornalista Sara Carbonero dopo il trionfo Mondiale. Nello stesso video le compagne di squadra scherzerebbero con Hermoso, al punto da lasciarsi andare al coro “bacio, bacio” nel momento in cui la ragazza mima come sono andate le cose tra lei e Rubiales.

Insomma, l’allegria dilagante di questo filmato sembrerebbe in effetti confermare la tesi che Hermoso fosse accondiscendente. C’è però un neo che indebolisce questa clip. Innanzitutto il fatto che si tratti di un montaggio fatto solo con alcuni secondi del video integrale. In secondo luogo che a renderlo pubblico sia stato l’influencer Alvise Perez, da giorni il ‘nemico’ numero uno di Hermoso.

A dare inoltre il colpo di grazia alla tesi secondo cui la calciatrice sarebbe stata condiscendente è spuntato anche un altro video. In questo si nota in maniera chiara ed evidente come Rubiales, nel tentativo di baciare Hermoso, non si sia avvicinato tranquillamente, ma si sia aggrappato per cercare di fermarla. Insomma, la questione resta ancora contorta e delicata, ma la situazione per Rubiales resta comunque molto complicata e difficilmente il tutto si dissolverà come la più classica bolla di sapone.