Serie C: l’ex Milan nuovo presidente, l’annuncio non lascia dubbi

In città gira una strana voce: l’ex Milan è pronto a diventare il nuovo presidente del club di Serie C. Ecco le ultimissime notizie su questa trattativa.

L’avvento in Serie C del club campano ha aperto le porte a nuovi investitori, che sono pronti ad intervenire per supportare l’attuale presidente che da qualche anno si sta prendendo cura della squadra di calcio. Nonostante i momenti di difficoltà, e dopo due stagioni in Serie D, la società è riuscita a risalire la china e a conquistare nuovamente la terza serie. Adesso c’è una pazza idea che riguarda l’avvento dell’ex Milan: pronto a prendere le redini del club insieme ad un altro imprenditore.

Ecco le ultimissime notizie sull’ingresso in società dell’ex Milan che dopo l’addio al calcio giocato potrebbe decidere di investire sul club di Serie C. Una pazza idea che sta affascinando i tifosi che sognano un salto di qualità per la propria squadra che molto presto avrà uno stadio rinnovato e di proprietà.

Serie C, l’ex Milan acquista il club? L’annuncio del presidente

L’attuale patron ha detto la sua in merito all’indiscrezione relativa all’arrivo in società dell’ex centrocampista del Milan. Dopo aver appeso gli scarpini al chiodo, ha iniziato una carriera imprenditoriale che l’ha portato ad interessarsi soprattutto di prodotti eco sostenibili.

A distanza di anni, Flamini potrebbe tornare in Italia e acquistare la Casertana insieme a Pasquale Granata Pagano. Interpellato da Caserta Notizie, l’attuale presidente del club rossoblù, Giuseppe D’Agostino, ha voluto esprimere il suo parere riguardo questa notizia che ha fatto discutere e non poco in città.

La cordata è pronta ad avvicinarsi all’attuale società per poi entrare in pianta stabile all’interno dell’organigramma. Tutte ipotesi, queste, che stuzzicano e non poco i tifosi che hanno comunque appreso delle dichiarazioni del presidente della Casertana D’Agostino che ha detto la sua sull’ingresso in società di Flamini e Granata Pagano.

Flamini investitore della Casertana? L’annuncio di D’Agostino

“Non è nulla di vero”, così patron D’Agostino. Il numero uno del club ha detto la sua sull’interesse per la Casertana di Pasquale Granata Pagano e Mathieu Flamini.

“Attraverso un amino in comune ho avuto dei contatti con Granata. Lui è interessato ad aiutare il club attraverso una sponsorizzazione. Non c’è nient’altro”. D’Agostino non ha chiuso le porte ad eventuali ingressi in società. “Se dovessero arrivare proposte importanti, da persone perbene”. Ai tifosi della Casertana, pronti a vivere questa nuova esperienza in Serie C, non resta che aspettare.