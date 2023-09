Valentina Vignali costume esplosivo: Instagram tutto per leii

Valentina Vignali si mette in mostra con uno scatto da distanza ravvicinata in costume: curve che tolgono il respiro sui social

Valentina Vignali non si ferma proprio mai. La modella e influencer riminese, giocatrice di pallacanestro, è sempre estremamente attiva sui social, dove regala spettacolo di continuo con eleganza e sensualità in grado di colpire al cuore i suoi tantissimi ammiratori. Riuscendo a stupirci ogni volta.

La 32enne, ex concorrente del Grande Fratello Vip, è da tempo uno dei volti femminili italiani più in vista sul web, con un seguito che supera largamente i 2 milioni e 600 mila followers su Instagram. Nel suo caso del resto le immagini parlano da sole e ci si accorge subito di quanto il suo fascino verace e prorompente possa catturare immediatamente l’attenzione.

Naturalmente, Valentina è stata una delle principali protagoniste dell’estate sul web, con ripetuti scatti da urlo che hanno esaltato la sua sensualità e fatto sognare ad occhi aperti il pubblico. Ma anche ora che la bella stagione sta andando in archivio, la Vignali continua a viaggiare. Girare per il mondo è una delle sue grandi passioni e spesso e volentieri la vediamo alle prese con paesaggi mozzafiato, ricerca di curiosità e nuove culture.

Valentina Vignali, il bikini in primo piano buca lo schermo: lato A semplicemente incontenibile, un sogno

Una toccata e fuga al Festival del Cinema di Venezia, una delle kermesse mondane principali in calendario, era d’obbligo. Un luogo dove d’altronde Valentina si è sempre sentita perfettamente a suo agio e l’occasione per sfoderare look da favola. Poi, la partenza immediata per una nuova meta, da dove ulteriori immagini hanno fatto prontamente il giro del web.

Valentina ha trascorso alcuni giorni in Brasile e per la precisione in Amazzonia. Un vero paradiso, per una amante della natura come lei, con un lungo post corredato da scatti suggestivi in cui ha raccontato la sua esperienza.

Tra gli scatti nel cuore della foresta e lungo il celebre Rio delle Amazzoni, ne spunta uno in costume, in primo piano, con una scollatura vertiginosa come non mai, una visione praticamente ipnotica e che accende in un attimo la fantasia e la passione dei fan. Curve esplosive che non passano inosservate e che raccolgono like a non finire, ancora una volta Valentina manda in tilt Instagram.