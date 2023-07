Calciomercato Juventus, colpo dalla Spagna: Giuntoli subito l’ha chiuso

La Juventus intende sorprendere tutti con innesti di qualità assoluta: profilo nuovo come colpo per l’attacco di Allegri

La sua voglia di imporsi su grandi palcoscenici farà la differenza. La Juventus è vicina ad un nuovo colpo da novanta per puntellare il reparto offensivo di Massimiliano Allegri. Già nei prossimi giorni potrebbe arrivare la chiusura definitiva con un profilo suggestivo tutto da scoprire nei minimi dettagli.

Saranno idee particolari che caratterizzeranno la sessione estiva di calciomercato. Tanti i profili nel mirino della dirigenza bianconera, che ha optato per un cambio di fronte. Nomi nuovi per ringiovanire ancor di più la rosa a disposizione dell’allenatore livornese, che vuole continuare a misurarsi alla guida della squadra bianconera. Allegri ha respinto le numerose offerte provenienti dall’Arabia Saudita perché crede fortemente nel progetto della Juventus.

Calciomercato Juventus, nuovo colpo per l’attacco di Allegri

Novità importanti in casa Juventus per arrivare ai migliori talenti in circolazione. Giuntoli subito si è messo al lavoro per puntellare la rosa bianconera optando per una vera e propria rivoluzione per mettere un taglio netto con il passato.

Come svelato dal portale iberico de “ElNacional.cat” la Juventus starebbe davvero ad un passo dal pupillo di Cristiano Giuntoli. Si tratta dell’attaccante spagnolo del Real Betis, Rodri Sanchez, con la sua valutazione che si aggira intorno ai 25 milioni di euro. Tante big d’Italia sono sulle sue tracce, come Inter e Napoli, ma attenzione alle sirene provenienti dalla Premier League con l’Arsenal in pole.

Talento incredibile fin da piccolo, è stato protagonista nei settori giovanili di Real Madrid, Barcellona ed Espanyol per poi finire al Real Betis. La sua voglia di essere sempre il più bravo gli ha permesso di fare la differenza. Nel novembre 2020 ha fatto così il suo debutto in Liga durante la sfida persa 5-2 contro il Barcellona. Una crescita totale attirando così i forti interessamenti delle big d’Europa: in queste settimane è diventato il simbolo dell’Under 21 spagnola volando in finale contro l’Inghilterra.

Qualità eccelse per il pallino di Cristiano Giuntoli, che l’ha seguito già a Napoli. Ora il trequartista spagnolo potrebbe sbarcare a Torino già nei prossimi giorni mettendosi a disposizione di Massimiliano Allegri. Una voglia incredibile di tornare ai fasti di un tempo mettendo a segno colpi in ottica futura, ma già pronti per il presente per dare filo da torcere alle altre big d’Europa.