Nuova maglia Roma: indizio di mercato su Dybala

Nuova maglia Roma 2024, è arrivata la presentazione ufficiale del club giallorosso che ha svelato anche un indizio di calciomercato sul futuro di Paulo Dybala.

Ultime notizie che riguardano quello che accadrà in vista della prossima stagione con il club giallorosso che ha le idee piuttosto chiare sulla strategia di mercato che andrà ad adottare.

Tutto ruota attorno al progetto e al centro di esso c’è José Mourinho che la società vuole tenere a tutti i costi ancora in rosa per molti anni, visto quello che è stato capace di creare anche con l’arrivo di giocatori importanti.

Nuova maglia Roma: presentazione ufficiale

La Roma ha svelato la nuova maglia per la prossima stagione 2023/24, la prima maglia delle prossime divise. Il Kit è stato prodotto interamente da Adidas, nuovo partner del club giallorosso. A svelare tutto è stata la stessa società capitolina sul proprio sito ufficiale. Arrivano anche indizi di mercato significativi che riguardano alcuni giocatori che hanno un peso importante in campo per il club e l’allenatore così come anche per i tifosi.

La Roma ha presentato la nuova maglia 2024 che ha convinto molto i tifosi. Una maglia giallorossa molto semplice targata Adidas e con il simbolo della Lupa che è il senso di appartenenza per i romani sponda giallorossa. Intanto, ci sono anche delle novità sul fronte calciomercato che riguardano appunto la Roma.

Più volte è stato possibile vedere dalla presentazione delle nuove maglie indizi di calciomercato nel corso degli anni. Molti giocatori in procinto di dire addio o che aveva un futuro in dubbio, anche se molto importanti, non sono stati scelti dai club nell’immagine delle nuove maglie da presentare per non illudere i tifosi. Questa volta è arrivato l’indizio della Roma sul futuro di Dybala.

Calciomercato Roma: Dybala al centro della nuova maglia

Nessun dubbio, Paulo Dybala è lo sponsor principale della nuova maglia Roma 2024. Il giocatore argentino è coinvolto dalla fine della stagione in voci che lo riguardano su un possibile addio dalla Capitale dopo la delusione della finale d’Europa League persa che ha fatto sì che il club non riuscisse a qualificarsi per la prossima Champions.

Il giocatore ci tiene tanto a partecipare alla Champions League che non gioca ormai da due anni, ma potrebbe ancora una volta aver scelto la Roma Paulo Dybala che intanto è stato uno dei volti della nuova maglia Roma.

Futuro Dybala: rinnovo o Chelsea

Non mancano però le offerte per Dybala che potrebbe lasciare la Roma e firmare con il Chelsea che sembra uno dei club principalmente interessati a lui. Per fortuna dei giallorossi i Blues non parteciperanno a nessuna competizione Uefa il prossimo anno. Ecco che allora la Roma è pronta a trattare il rinnovo di Dybala con una super offerta.