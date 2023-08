Bomba Juve, panchina a un idolo dei tifosi

La panchina viene assegnata a uno degli idoli dei tifosi della Juventus, che possono esultare rivedendo il loro beniamino

La Juventus ha deciso di continuare con Massimiliano Allegri in panchina, nonostante due stagioni senza titoli. Il club bianconero non si è sentito di rinunciare al tecnico, considerando l’ingaggio da circa nove milioni di euro a stagione.

E quindi si proseguirà in questo modo, almeno per questa stagione, poi Giuntoli d’accordo con la dirigenza prenderà le sue decisioni definitive. In attesa di capire la Juve cosa farà, c’è un grande idolo dei tifosi che tornerà in panchina.

Si tratta di Carlos Tevez, uno che a Torino ha lasciato un bellissimo ricordo. Vincitore di un paio di Scudetti, è anche arrivato in finale di Champions League nella stagione 2014/15, poi persa contro il Barcellona per 3-1. La prima esperienza per l’Apache è stata al Rosario Central, con ventiquattro partite: lo score è di sei vittorie, undici pareggi e sette sconfitte, con un ventesimo posto finale.

Tevez da qualche mese era rimasto senza un incarico, ma nelle ultime ore è arrivata una notizia che fa felici i tifosi argentini e anche juventini. Infatti, l’Apache ha trovato l’accordo con l’Independiente dopo l’addio di Ricardo Zielinski in un momento molto complicato del Rojo.

Tevez torna in panchina: allenerà l’Independiente

Carlos Tevez allenerà l’Independiente e sarà una delle sfide più difficili della sua carriera. All’interno del club argentino si respira un clima molto duro, di grande tensione, con i tifosi che vogliono la testa della proprietà. I risultati scarseggiano e la situazione economica è disastrosa. Una vera e propria mission impossible per chiunque decida di accettare l’incarico da allenatore della prima squadra.

Però Tevez è fatto così, non ha paura di niente e anche al Rosario Central si era messo in mostra per la crescita di diversi giovani, proprio ciò che serve all’Independiente. El Rojo, però, non aveva come prima scelta Tevez. Ricardo Zielinski è andato via, mentre Ariel Holan, Gabi Milito, Daniel Garnero e Gustavo Alfaro hanno rifiutato in modo categorico. L’Apache era la quinta o sesta scelta e ha vinto il ballottaggio con Walter Erviti.

Tevez dovrà dare un’identità di gioco all’Independiente, convincere i tifosi della bontà della scelta del presidente Nestor Grindetti – avvenuta più per mera necessità che per altro – e risollevare le sorti di un club allo sbando. Infatti, anche il segretario tecnico Pablo Cavallero ha scelto di andar via. Sarà molto interessante capire come farà l’Apache a conquistare l’ambiente.