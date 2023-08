Calciomercato Napoli: c’è l’offerta, clamoroso ritorno dell’ex

Svolta a sorpresa in casa Napoli: c’è l’offerta per il ritorno dell’ex, ecco cosa sta succedendo in questi ultimi giorni di calciomercato.

“Certi amori non finiscono, fanno giri immensi e poi ritornano…”, così cantava Antonello Venditti in una celebre canzone che possiamo banalmente indicare come colonna sonora del calciomercato. Abbiamo già assistito in passato ad operazioni nostalgia, colpi ad effetti da parte dei club che hanno ripreso vecchie glorie. Adesso il Napoli è protagonista di questa trattativa: c’è l’offerta ufficiale per il giocatore che avrebbe così la possibilità di tornare a giocare proprio nello stadio che l’ha visto consacrare come calciatore. Ecco tutti i dettagli in merito a questa suggestione di mercato che potrebbe tramutarsi in trattativa nelle prossime ore.

E’ la redazione di Sky Sport a rilanciare la notizia in merito a questo ritorno di fiamma del giocatore che è pronto a vestire nuovamente la maglia della sua ex squadra. Il Napoli sta valutando attentamente questa situazione con De Laurentiis che dovrà dare l’ultima risposta su questo affare che sicuramente farà perdere tanti soldi agli azzurri.

Calciomercato Napoli: il ritorno dell’ex è possibile, ecco cosa sta succedendo

C’è speranza riguardo il buon esito dell’affare. Le parti in causa sono pronte ad accelerare e chiudere la trattativa per favorire il ritorno del calciatore che è ormai in rotta con la sua società. Molto dipenderà da Aurelio De Laurentiis che dovrà dare delle indicazioni chiare riguardo questo affare che ha trovato il consenso da parte del calciatore e del club che si prepara a chiudere il colpo.

Serve ancora un po’ di tempo, intanto gli olandesi hanno fatto la loro parte ed hanno avanzato una proposta ufficiale al Napoli per riportare al Psv Lozano in questo calciomercato estivo 2023.

Sul piatto ci sono ben 10 milioni di euro, più bonus, per chiudere la trattativa e definire questo affare con il ritorno al Psv di Lozano che nelle scorse settimane è finito nel mirino anche di altre società come club sauditi e statunitensi. Con il contratto in scadenza a a giugno 2024, questa è l’ultima chance per il Napoli di monetizzare. Ovviamente, in caso di cessione di Lozano, negli ultimi giorni De Laurentiis dovrà trovare un nuovo sostituto per rimpiazzare al meglio il messicano che è ormai fuori dai piani del club.

Gli olandesi hanno presentato una proposta importante per acquistare dal Napoli Lozano e riportarlo al Psv. Sul piatto 10 milioni di euro, anche se la richiesta del club azzurro è un po’ più alta ma le parti possono trovare un accordo. Molto dipenderà dalla volontà di Lozano, che ha già militato ad Eindhoven segnando 49 gol in 79 presenze.