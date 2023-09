Juventus: ha deciso di sacrificarsi, risposta all’Arabia Saudita

Il calciomercato della Juventus sembra pronto a prendere una strada interessante in vista delle prossime settimane, perché ora c’è un giocatore che sembra aver deciso il suo futuro.

Tante e importanti notizie che riguardano ancora il mercato bianconero visto che c’è di mezzo l’Arabia Saudita e la chiusura della sessione estiva che si concluderà per loro il 20 settembre, c’è ancora del tempo.

Per questo motivo alcuni club hanno intenzione di approfondire la questione perché si potrebbe arrivare anche a prendere una decisione molto importante lasciando andare dei campioni.

Calciomercato Juventus: offerte dall’Arabia Saudita

Il mercato in Arabia Saudita è ancora aperto e per questo motivo più società in Italia temono che possano arrivare offerte importanti che riguardano la possibilità di portare via dei talenti o giocatori importanti, lo stesso pensiero è quello della Juventus.

Decisive le prossime settimane che saranno le ultime del mercato in Arabia Saudita per comprare ancora altri giocatori dalla Serie A. Intanto, c’è un calciatore che sembra aver preso la scelta definitiva riguardo il possibile sacrificio che gli permetterebbe di andare via per far fare cassa alla Juve. La decisione però è stata presa con una strada alternativa al momento.

Juventus: Szczesny decide di rinnovare

Un vero e proprio atto d’amore di Szczesny che è pronto a rinnovare con la Juventus fino al 2026 andando a spalmare però il suo attuale ingaggio. Infatti, il portiere polacco è pronto a rifiutare le avanches dall’Arabia Saudita e dalla Premier League e punta a prolungare con i bianconeri con l’ok anche della moglie.

Szczesny e la Juventus sono in trattativa per il rinnovo di contratto con una soluzione che può essere quella di far firmare il contratto fino al 2026 a cifre veramente notevoli che possono cambiare il futuro di diversi giocatori bianconeri.

Rinnovo Szczesny Juve: si allontana Donnarumma

Il possibile rinnovo di Szczesny esclude ancora, per il momento, il possibile colpo Donnarumma. Perché il portiere italiano è da tempo un reale obiettivo del club bianconero e in vista dei prossimi anni può seriamente dire addio al PSG sotto richiesta anche del nuovo allenatore Luis Enrique.

Bisognerà capire come andrà a finire questa vicenda visto che al momento Szczesny spinge per restare alla Juventus nonostante le tante offerte arrivate in questi mesi. Anzi, la sua volontà è quella di rinnovare per restare altri anni in bianconero.