Paola Di Benedetto rovente: lascia tutti senza parole

Paola Di Benedetto, al Festival di Venezia, ha messo in mostra tutta la propria bellezza con un look mozzafiato

Il mondo dello spettacolo è, da ormai diversi anni, popolato da un’impetuosa e irresistibile figura: Paola Di Benedetto.

Sempre più rapidamente, questa giovane artista, sta entrando nel cuore di molti. Di certo la bellezza è un’arma in più, da affiancare a delle capacità niente male.

Negli ultimi anni è diventata una delle più grandi personalità emergenti nel mondo dello spettacolo. Nata a Vicenza nel 1995, grazie alla sua bellezza, unita al talento evidente, è diventata una delle più presenti in televisione. La sensazione è che sia ancora all’inizio.

Il suo modo di fare e lo stile che la contraddistingue le permettono di porsi in modo sempre adeguato e di essere sempre competente in ciò che fa. Quando però Madre Natura ti dota di cotanto fascino non può che essere un punto di partenza ottimo. Nonostante sia all’inizio, anche per questo, ha già un gruppo di fan molto “accaniti”. Basti pensare che il suo profilo Instagram, dove il suo splendore si può notare facilmente, conta quasi un milione e mezzo di follower.

L’abito che ha incantato Venezia

Paola ha infatti iniziato come modella, partecipando anche a “Miss Italia“, e presto ha deciso di passare alla televisione. Celebre la sua presenza in “Ciao Darwin” nel ruolo di “Madre Natura”.

Un inizio subito devastante. Come si suol dire, “bucava lo schermo”. Se ne sono accorti in tanti e così, da allora, non ha più smesso di brillare. La televisione ormai è il suo mondo e, come già accennato, la carriera è in continua ascesa, tanto da essere stata recentemente ospite al Festival del Cinema di Venezia.

Paola Di Benedetto, si è presentata nella città più poetica al mondo con un look irresistibile e davvero molto sensuale. La sua bellezza è molto semplice ed elegante e il vestito che ha scelto, pubblicando la foto sui social, esalta in modo evidente la sua linea perfetta. Impossibile non far viaggiare l’immaginazione guardandola con questo vestito attillato.

Un bellissimo abito verde che, nonostante sia “doppio” all’altezza del seno, lascia captare tutte le forme, molto delicate e sensuali. La giovane speaker radiofonica (fa anche questo) si conferma così un’icona di stile e bellezza. Ed evidentemente devono pensarlo anche i 55mila utenti che hanno messo mi piace. Paola Di Benedetto è davvero una bellezza mozzafiato.

