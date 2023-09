Inter: il nuovo Skriniar arriva subito gratis, è un ex Milan

Il calciomercato non dorme mai e per questo motivo l’Inter è pronta a chiudere delle trattative importanti che possano rivelarsi decisive per il futuro. C’è un nuovo talento nel mirino.

La società nerazzurra ha deciso di investire in vista dei prossimi anni e per questo ha individuato dei nuovi profili che possano fare la differenza per il club italiano a lungo andare.

Giungono ora delle novità importanti sul futuro del giocatore che sembra anche intenzionato ad approdare in Italia (di nuovo) visto che si tratta di un grande ex dei rivali.

Calciomercato Inter: nuova scelta in difesa

Importanti sviluppi di calciomercato che riguardano l’Inter e il possibile nuovo acquisto in difesa per i prossimi anni. C’è un giocatore che arriverebbe gratis per provare ad alzare l’asticella della società nerazzurra.

Nonostante l’età sono già tantissime le presenze accumulate in carriera in Francia, dove ha conquistato traguardi importanti ed è cresciuto moltissimo. Adesso avrà ancora un altro anno per farlo prima di approdare in Italia, perché è la nuova scelta in difesa dell’Inter d circa un anno. Si tratta di un ex Milan ai tempi delle giovanili.

Inter: Tiago Djalo l’obiettivo, arriva gratis

Tiago Djalo è l’obiettivo dell’Inter che proverà a prenderlo gratis il prossimo anno. Perché il giovane centrale 23enne è in scadenza nell’estate 2024 con il Lille e già poteva essere nerazzurro in passato. Perché lo scorso anno Skriniar è stato ad un passo dal PSG e l’Inter aveva scelto proprio in Djalo il sostituto.

Il difensore classe 2000 non vede l’ora di una nuova grande avventura e il prossimo anno può arrivare proprio il trasferimento in Italia. Ci sarebbe già un accordo di massima tra Tiago Djalo e l’Inter che è decisa a voler puntare su di lui. Sgarbo al Milan visto che è un ex.

Tiago Djalo Inter: perfetto per Inzaghi, via Bisseck

Aumenterebbero ancora di più le possibilità di vedere Tiago Djalo con la maglia dell’Inter con Bisseck in prestito in una nuova squadra. Perché il giovane centrale tedesco arrivato nei mesi scorsi non sembra ancora pronto e per questo motivo può arrivare l’importante decisione di lasciarlo andare a giocare altrove. Così facendo ci sarebbe un cambio da parte dei nerazzurri.

Infatti, nei prossimi mesi ci sarà una decisione definitiva per quanto riguarda la cessione in prestito di Yann Aurel Bisseck che porterebbe l’Inter a investire su Djaló, che però è già più pronto ed è considerato uno dei maggiori talenti del calcio portoghese e in Francia si è già fatto un nome. Il giocatore sembra perfetto per il 3-5-2 di Simone Inzaghi e può esaltarsi davvero tanto in Italia, le sua caratteristiche combaciano con il sistema nerazzurro.

E dire – come già sottolineato – che Djaló poteva già essere un giocatore dell’Inter: se fosse stata accettata l’offerta – però arrivata fuori tempo massimo – da parte del Paris-Saint Germain per Skriniar. Parte di quella cifra sarebbe stata stanziata per portare un’offerta al Lilla per il portoghese. La storia ha avuto uno sviluppo diverso ma l’epilogo, seppur un po’ tortuoso, può essere lo stesso per la felicità pure di Simone Inzaghi, considerato che il portoghese – per caratteristiche – sembra il difensore centrale perfetto per esaltarsi nel suo collaudatissimo 3-5-2.