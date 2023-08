Juventus, non solo Lukaku: ecco il colpaccio dal Liverpool

Non solo Romelu Lukaku per il calciomercato della Juventus dalla Premier League, c’è un altro colpo dall’Inghilterra.

Precisamente dal Liverpool, con un campione assoluto che firmerebbe per la Juventus secondo quella che è la sua condizione contrattuale, che permette a Cristiano Giuntoli di andare diretto verso di lui dopo aver liberato un posto per lui, nell’undici titolare di Massimiliano Allegri.

A sorpresa, dopo l’affare Lukaku, il colpo di calciomercato dalla Premier League potrebbe infatti essere doppio con l’arrivo e in un’altra zona di campo, in casa bianconera.

Calciomercato Juventus, colpo dal Liverpool: affare a sorpresa

Affare a sorpresa quello che sta tentando di portare avanti Cristiano Giuntoli, nuovo ds della Juventus all’opera per il calciomercato estivo che vive ora un mese intenso, prima della sua chiusura.

Giuntoli appunto ha voglia di muovere passi importanti e farlo attraverso il calciomercato delle occasioni che arriva dalla Premier League perché oltre l’obiettivo Lukaku, i bianconeri hanno intenzione di fare le cose in grande.

Secondo quanto riportato da SpazioJ, l’idea è quella di ritrovarsi con Thiago Alcantara in rosa, come nuovo acquisto della Juventus. La situazione contrattuale del centrocampista spagnolo permetterebbe alla Juventus di piazzare il grande colpo di calciomercato, attraverso un affare economico alla portata.

Mercato Juventus, Thiago Alcantara: liberato il posto da una cessione

A liberare il posto alla Juventus è un centrocampista perché, con la separazione di Arthur Melo – che è finito alla Fiorentina -, Giuntoli può piazzare un colpo nell’immediato con l’arrivo dal Liverpool.

I bianconeri in ogni caso, hanno urgente bisogno di un nuovo centrocampista, considerando anche l’addio di Paredes che non ha avuto continuità in bianconero, trovandosi ora ad un passo dal Galatasaray.

Thiago Alcantara può lasciare il Liverpool perché, come comunicato nel corso di questi giorni, non rinnoverà i suoi accordi con i Reds.

Ultime Juventus, la strategia per arrivare a Thiago Alcantara: le cifre

La Juventus vuole arrivare a Thiago Alcantara, ma non attraverso un’operazione a cifre folli. Farà leva, Cristiano Giuntoli, sulle volontà dello stesso centrocampista ex Barcellona e Bayern Monaco.

Thiago Alcantara può arrivare subito alla Juventus, a causa del contratto in scadenza fissata il 30 giugno 2024. Il valore di calciomercato del centrocampista spagnolo è ora sceso a 20 milioni e la Juve ne potrebbe offrire solo 10, dovendo poi pensare all’importante ingaggio che percepisce. Il Liverpool, dal canto proprio potrebbe convincersi, per non perderlo a zero. Altrimenti, appunto, i bianconeri aspetteranno il 2024 per prenderlo a costo zero.