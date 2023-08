Allarme Roma, fallimento del club: spunta la “causa Mourinho”, la rivelazione

Spunta fuori l’allarme Roma, con il rischio del fallimento del club, che manda in apprensione i tifosi giallorossi.

La “causa Mourinho” nella rivelazione emersa questa mattina, sulla presidenza dei Friedkin che, da tre anni a questa parte, stanno operando in Capitale. Dopo quanto accadde con Pallotta, la tifoseria giallorossa tema che le cose possano ripetersi, nell’analisi accurata fatta dai colleghi di SportPress24.com che hanno spiegato i motivi del fallimento che rischia il club, considerando quella che è la rivelazione su Mourinho e la società.

Secondo quanto analizzato, infatti, ci sarebbero dei problemi finanziari dopo tre anni dall’operato iniziato precisamente il 17 agosto del 2020, praticamente tre anni fa, dalla famiglia Friedkin.

Fallimento Roma causa Mourinho: la notizia gela i tifosi

La notizia sul fallimento della Roma gela i tifosi, dopo che gli stessi hanno visto trionfare il club con un trofeo – La Conference League – dopo 14 anni dall’ultima volta.

La società capitolina ha vissuto una rinascita attraverso i Friedkin, vedendo la squadra tornare a vincere e primeggiare, fino alla finale anche di Europa League e attraverso i colpi di calciomercato – dispendiosi economicamente – dipendenti anche dalla scelta di Mourinho in panchina.

Da Mourinho in poi, le cose si sono un po’ rovinate, a livello finanziario. Tant’è che l’effetto Mourinho, potrebbe portare al fallimento della Roma, coi Friedkin che non riuscirebbero più a sostenere le spese di un mercato oltre la portata della società e che non ha visto gli introiti dalla Champions League, oltre che dalle cessioni.

Fallimento Roma, più di 800 milioni in ballo: la vicenda

La vicenda analizzata dalla stessa fonte che ha parlato dell’ipotesi fallimento in casa Roma, riguarda le cifre spese in un mercato triennale, coadiuvato dalla scelta di Mourinho in panchina. Lo Special One come causa del fallimento, per un mercato dove Tiago Pinto si è spinto più del previsto: la bellezza di 817 milioni di euro, senza mai ottenere un pass per la Champions League, principale fonte di guadagno per l’economia del club, che non respira da un po’. Il calciomercato, a parte i colpi a zero, è la prova lampante dei problemi vissuti a livello finanziario, con Scamacca, Frattesi, Kamada e molti altri che preferiscono altre soluzioni a quella giallorossa.

Roma a rischio fallimento: 600 milioni di perdite

Sono ben 600 milioni di euro, le perdite in tre anni. Ciò significa che da ogni stagione i Friedkin stanno perdendo la bellezza di 200 milioni, per ingaggi folli e spese incredibili che, con la mancata qualificazione in Champions League, continuano a pesare. Tra i pesanti ingaggi, quello di Mourinho. I 6 milioni di euro per l’allenatore risultano troppi e il momento finanziario della Roma, ad oggi, è critico.