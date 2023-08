Calciomercato: telefonata per Lukaku, è in arrivo in città

Il futuro di Romelu Lukaku sembra ormai essere definito in vista della prossima stagione. Perché in questi prossimi giorni di calciomercato cambierà ancora squadra.

Il bomber belga che vive in una situazione di limbo da settimane è pronto ad andare via e approdare in una nuova città per andare a firmare un contratto per gli ultimi anni ad alti livelli della sua carriera.

L’obiettivo è quello di riscattarsi dopo un’annata con l’Inter non del tutto facile. Dopo la trattativa saltata ora è pronto nuovamente a chiudere con il club italiano che lo segue da tempo.

Calciomercato: Lukaku si sblocca con una telefonata

Lukaku continua ad allenarsi da solo in patria, in Belgio, perché a Londra non ha più nessuna intenzione di tornarci. Per questo motivo ora il belga attende la chiamata giusta nei prossimi giorni per iniziare una nuova avventura. Dopo la trattativa saltata per il ritorno all’Inter è poi spuntata fuori la Juventus, ma la pista si è raffreddata in queste settimane.

Tanti altri club si sono interessati a Lukaku ma ora sembra proprio la Juve a voler chiudere il colpo il prima possibile per vedere tutti felici: giocatore, l’allenatore dei bianconeri e lo stesso Chelsea che sta puntando a prendere Vlahovic. Il giovane bomber serbo sarà pronto ad essere liberato con l’arrivo del belga.

Intanto, nelle ultime ore, secondo il Corriere dello Sport, c’è stata una telefonata tra Juventus e Chelsea per Lukaku con il giocatore che è atteso nella città di Torino nei prossimi giorni. Quella bianconera è la prima opzione.

Lukaku Juventus: Vlahovic al Chelsea, le cifre

Le ultime notizie sembrano chiare riguardo la trattativa che ormai va avanti da settimane, la Juventus vuole Lukaku più conguaglio economico per lasciar partire Vlahovic al Chelsea. Le parti continuano ad essere in aggiornamento tra di loro, con i bianconeri che hanno chiesto una differenza di 40-50 milioni di euro.

Queste però sono cifre lontane secondo il Chelsea che ha offerto alla Juventus cash 20 milioni di euro. Niente da fare, rifiutata la proposta e si va avanti ad oltranza. La sensazione è che tra i 30 e 35 milioni più Lukaku alla Juve si chiude con Vlahovic che andrebbe poi al Chelsea.

Juventus: scambio Vlahovic Lukaku, il club ha fretta

La Juve sta spingendo per chiudere il prima possibile lo scambio Vlahovic Lukaku per una questione di bilancio, dove ci sarebbero delle entrate per il club bianconero con costi ridotti. Inoltre, c’è anche la volontà di andare a consegnare all’allenatore Massimiliano Allegri la formazione ideale completa il prima possibile.

Infatti, il tecnico si aspetta che si concluda lo scambio Vlahovic Lukaku alla Juve prima dell’inizio del campionato. Una fretta diversa in casa Chelsea visto che in quelle zone di campo sono già arrivati giocatori come Nkunku e Jackson.