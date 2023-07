Juventus: il piano per Vlahovic, il club ha deciso

Strategia di calciomercato ben definita per quanto riguarda quelle che saranno le mosse della Juventus che dovrà affrontare diversi bivi di mercato tra cui quello di Dusan Vlahovic.

Situazione che potrebbe sbloccarsi da un momento all’altro quando la società prenderà una decisione definitiva in vista delle prossime settimane per il giocatore serbo che in maglia bianconera ancora non ha dato il massimo.

La Juventus si sta preparando per quella che sarà la nuova stagione e lo sta facendo in America, a Los Angeles, dove la squadra sta affrontando la Tournée estiva giocando amichevoli di lusso con le altre grandi società.

Calciomercato Juventus: deciso il futuro di Vlahovic

Momento particolare per quanto riguarda le scelte di calciomercato che farà la Juve da qui a fine sessione estiva. Perché il nuovo ds Cristiano Giuntoli ha preso la situazione in mano e con Massimiliano Allegri stanno decidendo il futuro di tutti quei giocatori che sono in bilico. Ci sono ora degli aggiornamenti importanti per quello di Dusan Vlahovic, che al momento resta in una situazione di stallo. Si è parlato molto del suo possibile addio, ma ora il club pare abbia preso una decisione finale sul suo conto.

Perché il calciatore arrivato circa 1 anno e mezzo fa per oltre 80 milioni di euro non ha impressionato come ci si aspettava, anche a causa dei suoi continui problemi legati agli infortuni. Adesso però per Dusan Vlahovic può arrivare la svolta definitiva per la sua carriera: restare in bianconero e riscattarsi o andare altrove con un nuovo trasferimento che gli permetterà poi di iniziare un nuova avventura lontano dalla Juve.

Da capire anche quella che sarà la parola finale che spetterà allo stesso giocatore. Al momento il club bianconero si guarda attorno e cerca di capire se improvvisamente ci possa essere un club pronto ad investire la cifra richiesta per la cessione di Vlahovic.

Cessione Vlahovic: le cifre richieste dalla Juve

Dusan Vlahovic è stato acquistato per circa 80 milioni di euro e il prezzo non cambia. Infatti, per venderlo, il club bianconero richiederà da 80 a 90 milioni e non calerà le pretese nella maniera più assoluta.

La situazione al momento è ferma, perché non si è ancora sbloccato il mercato attaccanti e non c’è quindi nessun club pronto nell’immediato a prendere Vlahovic. Difficile pensare però che la Juve possa venderlo verso fine mercato. Tra i sostituti c’è David come candidato principale.

Juventus: il piano di Vlahovic

Intanto, il piano della Juventus per il futuro di Vlahovic, come riportato da La Gazzetta dello Sport, è quello di lasciar allenare a parte il giocatore in America per fargli trovare la migliore soluzione possibile senza troppe pressioni.