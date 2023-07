Clamoroso Messi: accade tutto durante la partita

Il fuoriclasse argentino non fa parlare di se solo per le sue prodezze Oltreoceano: l’episodio ha del clamoroso

Definire devastante l’impatto di Leo Messi nel calcio americano forse non rende nemmeno l’idea di cosa stia accadendo attorno al fenomeno argentino, già accreditato come vincitore – e sarebbe l’ottava volta – del Pallone d’Oro 2022.

Passato all’Inter Miami appena finita la stagione col PSG, l’ex Barcellona ha messo da parte i supposti propositi di tornare a casa, in Catalogna, per portare ‘i suoi talenti’ (come ha già detto un certo LeBron James oltre dieci anni fa a proposito del suo arrivo nella stessa Miami) in Florida. Mai scelta, almeno a giudicare dalle prime due uscite, fu più azzeccata. Per il giocatore e per l’estasiato pubblico a stelle e strisce.

Intanto c’è da mettere a referto l’esordio. Trionfale. Partito dalla panchina nel match di Leagues Cup contro il Cruz Azul sabato 22 luglio, la Pulga ha deciso la sfida con una magistrale punizione delle sue al minuto 94.

Nel delirio del pubblico di Fort Lauderdale, sede del Lockhart Stadium – teatro delle partite casalinghe dell’Inter Miami – ci si è avvicinati alla seconda partita di Messi con la maglia della compagine americana. L’avversario in questo caso è stato rappresentato dal malcapitato Atlanta United, seppellito con l’eloquente punteggo di 4-0. Nemmeno a dirlo, il fuoriclasse argentino è stato il grande protagonista della serata.

Messi, mai visto: il pubblico risponde così

Doppietta nei primi 22 minuti di gioco. Così, tanto per bagnare a dovere, e a modo suo, l’esordio dal primo minuto con la sua nuova squadra. Poi, per non farsi mancare nulla, anche l’assist per il quarto gol dei suoi, firmato dal finlandese Taylor, anch’egli autore di una doppietta.

Col risultato ormai in ghiaccio, il tecnico Tata Martino – già allenatore di Messi in quel di Barcellona nonché come CT dell’Argentina nella parentesi 2014-2016 – ha pensato bene di preservare i preziosi muscoli del suo fuoriclasse sostituendolo al minuto 77. Ed è proprio in questo momento che è accaduto qualcosa di praticamente mai visto.

Il pubblico che gremiva gli spalti del Lockhart Stadium ha iniziato ad abbandonare quasi in massa l’impianto. Nonostante mancassero, recupero compreso, oltre 15′ di gioco, i tifosi dell’Inter Miami hanno deciso che avevano visto abbastanza. Nel senso però più buono del termine.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da CHE FATICA LA VITA DA BOMBER® (@chefaticalavitadabomber)

Senza Messi in campo, e complice anche l’andamento ormai chiaro della sfida, gli affezionati hanno preferito tornare a casa in anticipo. Magari per rivedersi con calma, in replica, le prodezze che il loro beniamino ha regalato in campo.