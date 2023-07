Roma: è fatta per il nuovo attaccante, arriva in prestito

La Roma è pronta a definire gli ultimi dettagli per il nuovo acquisto in attacco. Il bomber arriverà per mettersi a disposizione di José Mourinho.

Il tecnico portoghese aveva richiesto un rinforzo in quella zona di campo dopo il brutto infortunio di Abraham a fine stagione scorsa che lo terrà fuori dai giochi fino al 2024 inoltrato.

Ora la società sta completando l’operazione e non vede l’ora di chiudere e annunciare l’affare in maniera ufficiale. C’è la sensazione che i tifosi possano esultare per l’arrivo del giocatore che ha voglia di riscatto.

Calciomercato Roma: nuovo acquisto in attacco

Sono diversi i profili che la Roma segue da tempo per rinforzare la rosa, in particolare per l’attacco. Perché la società sta lavorando da diverso tempo per definire gli ultimi dettagli in vista di quella che sarà la nuova stagione e vuole avere il prima possibile una squadra al completo da consegnare nelle mani di José Mourinho che potrebbe essere l’uomo decisivo per la svolta del progetto del club portoghese. Tanti i nomi venuti fuori tra i vari attaccanti accostati al club, tra cui quelli che sono venuti fuori in queste ore.

Diversi giocatori potrebbero fare ritorno in Italia, dove ci sarebbe la Roma pronta a dare un’occasione importante in vista della prossima stagione. Infatti, tra i vari giocatori ricercati c’è ora la possibilità di chiudere l’affare per un ex Serie A che non vede l’ora di potersi mettere di nuovo in mostra e dare tutto nella sua nuova avventura, c’è grande volontà del giocatore di approdare in maglia giallorossa.

Decisive le prossime ore per il ritorno in Serie A del giocatore voluto fortemente da José Mourinho. Il tecnico è pronto ad una nuova sfida, quella di far consacrare definitivamente uno dei talenti che l’Italia aspetta da anni.

Roma: Scamacca il colpo in attacco

La Roma si fionda su Gianluca Scamacca e prova a chiudere con il West Ham con un prestito con diritto di riscatto. Il giocatore ha già spiegato di voler lasciare Londra e fare ritorno in Italia, per questo motivo saranno decisive le prossime ore per una possibile proposta ufficiale che può concretizzare il passaggio del giocatore in giallorosso da un momento all’altro.

Roma: Scamacca pronto al riscatto, le alternative

Scamacca ha voglia di riscattarsi dopo l’ultima stagione con il West Ham dove ha segnato 8 gol in 27 partite e spesso è stato inutilizzato. La Roma potrebbe essere l’occasione giusta per farlo e con uno dei migliori allenatori come Mourinho. Affare che sembra vicino alla chiusura ma se non si dovesse concretizzare sono pronte le alternative come Morata, Calvert Lewin e Daka.