Gambe incrociate e costume che non la contiene: Sabrina Salerno bollente

L’ultima gallery manda in tilt i social: Sabrina Salerno esagera, la community non può fare a meno di notare quei particolari bollenti.

Travolgente, esaltante, straripante. Gli aggettivi si sprecano quando si parla di lei, ed è cosi da anni, fin da quegli esordi in cui il pubblico, soprattutto quello più giovane, iniziò a parlare di quella splendida cantante.

Fisico pazzesco, hit che entravano nella testa ed erano perfette per l’estate. Poi quei live in cui tutto il suo talento emergeva. E non solo. La sua voce potente invitava tutti a danzare, e quei pantaloncini cortissimi, con i top stretti e le giacche di pelle, presentavano al pubblico una star dal fisico perfetto. Il resto lo faceva lei sui palco, perché Sabrina Salerno ha sempre saputo come ammaliare, provocare e coinvolgere i suoi fan.

La storia si ripete anche a distanza di tempo, ma intanto la splendida showgirl e cantante ha fatto tanta strada. Film, trasmissioni, collaborazioni con il mondo della moda. C’è ormai di tutto in una lunga ed esaltante carriera, sempre pronta a regalarle chiamate importanti e sorprese. Nell’ultima stagione la Salerno si è mostrata al pubblico in molti show legati alla musica e la sostanza non cambia. Quell’affetto e quella passione per lei da parte degli italiani è immutata. Merito del suo fascino, e soprattutto di un fisico pazzesco che conquista l’attenzione. La Salerno sui social si è mostrata nuovamente in una serie di pose da sogno, e il risultato è stato esaltante.

Sabrina Salerno lascia tutti a bocca aperta: che scatto!

C’è chi le scrive di essere una diva, chi la reputa una delle protagoniste più affascinanti del mondo dello spettacolo e anche chi sfida donne più giovani a competere con lei. O con i suoi numeri sui social.

A conti fatti la sfida virtuale sarebbe quasi impari. La Salerno infatti sfiora il milione e mezzo di followers su Instagram, e non è difficile immaginare il motivo. Basta sfogliare le sue foto e subito alcune saltano agli occhi per il fascino e per le forme pazzesche di una donna bellissima.

Il suo fisico è perfetto e allenatissimo, il volto come sempre intrigante, e quella capacità di sedurre senza essere mai banale conquista una community sempre in crescita. I fan l’adorano e ora incrociano le dita in attesa di capire quale sarà la sua prossima avventura sul piccolo schermo. A giudicare dal suo seguito, le richieste non mancheranno, e gli autori che la chiamano sono ben consapevoli di scegliere una professionista che ha ormai un seguito altissimo.