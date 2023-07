Juventus: Vlahovic cambia squadra, l’hanno convinto i tifosi

Iniziata la nuova stagione per i club di Serie A, oggi è stato il giorno di raduno e conferenze stampe degli allenatori. Ci sono già molti segnali di calciomercato che riguardano anche Vlahovic.

Il club bianconero si è visto e radunato nella giornata di oggi con giocatori, staff e allenatore per iniziare il nuovo anno con i primi test medici.

Ancora non si sa però che tipo di stagione farà, quali partite giocheranno e chi resterà alla Juve anche il prossimo anno dei giocatori che quest’oggi hanno fatto i test.

Juventus: cessione Vlahovic, le ultime

La cessione di Vlahovic potrebbe essere una delle grandi partenze che farà in uscita la società bianconera in vista di questa sessione di calciomercato che va ad entrare sempre più nel vivo. Perché ci sono degli aggiornamenti per quanto riguarda il futuro del giocatore della Juve che potrebbe andar via perché corteggiato in maniera forte dal Chelsea che può puntare su di lui con un’offerta di circa 80 milioni di euro.

Decisive le prossime settimane, anche se al momento non sembrano esserci trattative serie per quanto riguarda una sua partenza immediata. Bisognerà capire che intenzioni ha lo stesso Vlahovic e se lascerebbe la Juve per il Chelsea. Ora, intanto, arrivano dei segnali veramente importanti riguardo questa vicenda dell’attaccante dei bianconeri che potrebbe anche cambiare idea.

Raduno Juve: Vlahovic assalito dai tifosi

Oggi il primo giorno del raduno della Juventus che ha dato il via alla nuova stagione. Ci si rivedrà nelle prossime settimane in campo tra ritiro e allenamenti per prepararsi al meglio. Intanto, oggi al JMedical i primi calciatori hanno svolto i test medici come Dusan Vlahovic che è stato tra i più acclamati dai tifosi bianconeri.

Si parla tanto di mercato e del possibile addio di Vlahovic. Invece, oggi il giocatore è apparso molto sorridente e punta a restare in bianconero. Decisivo potrebbe essere stato anche l’affetto dei tifosi di oggi e la volontà di Allegri di puntare su di lui per la nuova Juve che sarà.

Nuova maglia Juve: c’è Vlahovic come testimonial

Potrebbe quindi aver cambiato idea Dusan Vlahovic in vista della prossima stagione. Perché ora ci sono dei segnali importanti da parte della società che vuole puntare sempre di più sul giovane attaccante come anche la tifoseria è al suo fianco. Sembra che le voci di mercato possano essere accantonate.

La Juventus può spingere per avere a disposizione Vlahovic anche il prossimo anno e lancia un segnale chiaro alle pretendenti e ai tifosi, facendolo posare con la nuova maglia della Juve sul sito ufficiale.