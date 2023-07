Torna in Serie A dopo un anno: assalto Juve

La Juventus è vicina dal piazzare un importante colpo di calciomercato nei prossimi giorni, bianconeri su una ex stella della Serie A.

Arrivato Cristiano Giuntoli come direttore sportivo, la Juventus è pronta a chiudere i primi colpi di mercato in entrata.

La penalizzazione ricevuta durante lo scorso campionato ha fatto retrocedere la Juventus in classifica impedendole di disputare la prossima Champions League. Una vera e propria tegola per i bianconeri che dovranno fare i conti con le proprie casse, prive degli introiti della massima manifestazione continentale.

Il calciomercato di questa estate sarà quindi più ‘economico’ ma Cristiano Giuntoli ha già individuato i colpi giusti per andare a rinforzare la rosa a disposizione di Massimiliano Allegri. Stando a quanto affermato da La Gazzetta dello Sport, la Juventus avrebbe avuto i primi contatti con l’Atletico Madrid per riportare in Serie A Molina.

L’ex giocatore dell’Udinese piace molto alla Juventus che andrebbe così a sistemare la propria fascia destra, priva di Cuadrado che ha salutato al termine del contratto scaduto il 30 giugno.

Calciomercato Juventus, assalto ad un ex giocatore della Serie A

Molina fu seguito dai bianconeri già durante la scorsa estate senza però riuscire a strapparlo alla squadra di Pozzo. L’Atletico Madrid fu il più veloce di tutti ad assicurarsi il cartellino dell’argentino che con la propria nazionale ha vinto lo scorso mondiale in Qatar da protagonista.

Proprio il successo mondiale rischia di alzare ulteriormente il prezzo del calciatore classe 1998. Il suo contratto in scadenza nel 2027 poi non rende di certo facile l’operazione per la Juventus che dovrebbe sborsare una cifra intorno ai 35 milioni di euro per assicurarsi l’esterno dei Colchoneros.

Una trattativa che non si preannuncia semplice per Cristiano Giuntoli ed il suo staff che proveranno però ad imbastirla sulla base di un prestito con obbligo di riscatto a determinate condizioni.

Non mancano però le alternative per la Juventus che segue con attenzione anche altri due profili per le proprie fasce. Uno porta ad un altro ex calciatore della Serie A. Stiamo parlando di Castagne, ex Atalanta che potrebbe arrivare in maniera più semplice considerata anche la retrocessione del Leicester in Championship. L’altro è Holm, esterno dello Spezia che ha stupito per le sue qualità in un’annata difficile per il club ligure, culminata con la retrocessione in Serie B dei bianconeri.