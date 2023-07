Lazio, Milinkovic Savic ceduto: annuncio ufficiale di Lotito

Milinkovic Savic è pronto a lasciare la Lazio, adesso è arrivata comunicazione ufficiale e lo stesso presidente della Lazio Claudio Lotito ha avvisato tifosi, Sarri e il resto della squadra.

Calciomercato Lazio: Milinkovic Savic ceduto, le parole di Lotito

Sergej Milinkovic Savic è sempre più lontano dalla Lazio e vicino ad una cessione. Arrivato all’età di 28 anni il centrocampista serbo dirà addio ai colori biancocelesti dopo 8 anni. Nelle ultime ore si è parlato tanto di diverse offerte, ma con la Juventus sempre più vicina ad ingaggiarlo. Adesso arrivano le parole del presidente Claudio Lotito in un’intervista rilasciata a Tag24 che svela dopo sarà ceduto Milinkovic Savic:

“Il giocatore ha chiesto di andare via, voleva cambiare aria. Offerta dall’Arabia? Questa offerta non è concretamente arrivata, quando sarà firmato il contratto e sarà fatto il pagamento sarà tutto fatto”.

E’ stato lo stesso presidente Claudio Lotito a svelare le cifre con un’offerta di circa 40 milioni di euro che l’Al Hilal farà nelle prossime ore per ufficializzare l’acquisto di Milinkovic Savic. Al giocatore andranno 20 milioni a stagione per i prossimi 3-4 anni. Giorni decisivi per l’addio dalla Serie A con anche la Juventus che resterà quindi beffata per l’arrivo del giocatore.