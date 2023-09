Calciomercato Juventus, via per 65 milioni: la verità sull’addio

Il calciomercato non dorme mai: ecco il retroscena sull’addio del top player in casa Juventus, la verità a galla

Ancora un retroscena di calciomercato davvero succoso. La Juventus è pronta a rimettersi in carreggiata dopo gli ultimi anni completamente da dimenticare. Il club bianconero ha cambiato totalmente strategie di calciomercato: ecco la verità.

La Juventus cercherà di concentrarsi soltanto sul campionato dopo l’esclusione dalla Conference League. La stagione è iniziata nel migliore dei modi con due vittorie ed un pari collezionato contro il Bologna. Chiesa e Vlahovic sono partiti a razzo per continuare a mettere in mostra tutte le loro qualità: ecco il retroscena succoso di calciomercato per l’addio del top bianconero.

Calciomercato Juventus, la verità sul trasferimento del big: ecco come stanno le cose

Tutto cambia in fretta nel mondo del calcio: in un mondo così frenetico abbiamo assistito a colpi di scena davvero inaspettati. Il top player è stato ad un passo dall’addio alla Juventus con la verità uscita a galla proprio pochi minuti fa. L’indiscrezione è arrivata direttamente dalla Spagna, ecco il possibile addio.

Dusan Vlahovic ha iniziato la nuova stagione a mille realizzando già due gol, ma ha commesso un errore dal dischetto contro l’Empoli. Dalla Spagna è venuto a galla un retroscena sul possibile trasferimento dell’attaccante serbo della Juventus al Real Madrid per una cifra vicina ai 65 milioni di euro. Florentino Perez e la dirigenza degli spagnoli non erano convinti delle condizioni fisiche di Vlahovic: il presidente dei blancos ha chiuso così la possibilità, ma il serbo sperava di volare in Spagna.

Ora Vlahovic si è messo di nuovo in mostra nel campionato italiano segnando già nelle prime due giornate di campionato. Un momento decisivo per essere nuovamente protagonista in maglia bianconera dopo i numerosi problemi di pubalgia che hanno movimentato il suo percorso da urlo. Sono arrivati pochi colpi in casa bianconera con il neo-ds Giuntoli che si è soffermato più sulle cessioni dei giovani talenti.

Un tesoretto utile poi anche in ottica futura per eliminare definitivamente il rosso dal bilancio. Le casse della Juventus hanno attraversato un momento complicato, ma l’arrivo dell’ex direttore del Napoli ha già modificato le strategie già a partire da questa stagione iniziata poche settimane fa. Una visione del tutto differenti per riportare in alto la Juventus nel calcio che conta anche a livello internazionale.