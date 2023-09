Serie A, colpaccio dal Manchester United: è già ‘ufficiale’

La Serie A si appresta ad accogliere un colpo importante di calciomercato dal Manchester United già dal prossimo gennaio.

Il calciomercato estivo ha chiuso da pochi giorni ma si pensa già a quelle che potrebbero essere le mosse in vista della sessione invernale di trattative.

In Italia potrebbe presto sbarcare un giocatore del Manchester United che è stato vicino all’arrivo in Serie A già durante il mese di agosto. Nelle scorse ore poi è arrivata una conferma ‘ufficiale’ di come il calciatore sia già sul piede di partenza e che per lui l’avventura con la maglia dei Red Devils sia ormai terminata.

Un affare che potrebbe concludersi positivamente già prima della riapertura del mercato per poi venire ufficializzato a partire da gennaio.

Donny van de Beek è stato ufficialmente escluso dalla lista dei calciatori utilizzabili in Champions League dal tecnico ten Hag. Una scelta che di fatto manda dritto sul mercato il centrocampista, pronto a salutare in in inverno.

Calciomercato, un colpo in Serie A dal Manchester United

Classe 1997, il centrocampista fu acquistato dal Manchester United dall’Ajax nel 2020. Non avendo mai convinto è stato poi ceduto in prestito all’Everton dove però non è riuscito a tornare sui livelli mostrati con la maglia del club olandese. Nonostante l’arrivo in panchina al Manchester United del suo mentore ai tempi dei lancieri, la mezzala non è riuscita a mostrare il suo valore in Premier League e per lui è giunto il tempo di salutare l’Inghilterra.

Accostato in questi giorni anche al Galatasaray, il centrocampista sembra però destinato a restare al Manchester United fino alla riapertura ufficiale delle trattative. Il calciatore potrebbe quindi sbarcare in Serie A con diverse squadre che lo hanno messo nel mirino. All’inizio dell’estate fu accostato alla Roma per poi essere trattato senza successo dal Genoa alla fine di agosto. Seguono la sua situazione con attenzione anche Fiorentina e Bologna, pronte a fare una proposta in vista del 2024.

Acquistato dal Manchester United nel 2020 per una somma intorno ai 40 milioni di euro, van de Beek è quindi pronto a salutare i Red Devils per una nuova avventura. Il Manchester United è pronto ad affrontare il ritorno in Champions League senza di lui con i Red Devils che sono stati inseriti in un girone che vede anche il Bayern Monaco, Copenaghen e Galatasaray, la squadra turca che fino all’ultimo ha provato ad assicurarsi il cartellino del centrocampista olandese.