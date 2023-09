Calciomercato: stanno comprando Muriel, saluta l’Atalanta

Tante occasioni ancora di calciomercato che si possono creare in queste prossime settimane. C’è la possibilità che Luis Muriel lascia seriamente l’Atalanta per una nuova avventura.

Il calciatore colombiano è stato messo ai margini del progetto in questi ultimi mesi e gli è stata data la possibilità di trovarsi una nuova squadra. Diverse le opzioni che sono venute fuori, ma alla fine è rimasto a Bergamo.

Ora però ci sono dei nuovi aggiornamenti che riguardano il futuro del giocatore che è pronto alla nuova sfida se dovesse lasciare il club.

Calciomercato Atalanta: Muriel pronto all’addio

Ci sono novità e nuove notizie che riguardano proprio il futuro di Luis Muriel che è pronto a lasciare l’Atalanta in anticipo. Il giocatore è in scadenza nel 2024 e per questo motivo il club bergamasco era intenzionato a lasciarlo andare già in questa finestra di mercato estiva. Il giocatore è entrato in contatto con diverse società italiane importanti che hanno provato a strappare l’accordo, ma senza niente di definitivo.

Muriel è stato vicino al Monza e al Bologna in Serie A, ma anche alla Roma e il Milan. Alla fine però niente da fare per un nuovo trasferimento in Italia, lo stesso all’estero visto che c’erano squadre interessate in Spagna Inghilterra. Decisiva però l’Atalanta che ha valutato troppo il giocatore che è quindi rimasto bloccato al suo attuale club.

Atalanta: occasione Muriel in Arabia Saudita

Muriel può lasciare l’Atalanta solo per l’Arabia Saudita. Perché il calciatore colombiano non rientra pienamente nel progetto bergamasco e può arrivare l’occasione di approdare in Arabia per una super offerta economica al giocatore e una che può convincere anche l’Atalanta a lasciarlo andare.

L’Arabia Saudita sta valutando l’acquisto di Muriel in queste ore e presto arriverà la decisione definitiva per il trasferimento del giocatore.

Calciomercato: Muriel gratis nel 2024

Diventerà decisiva la prossima estate l’occasione Murial che può andare via a zero se dovesse restare all’Atalanta.in questi mesi. Già dal prossimo gennaio una squadra potrà entrare in contatto con lui ed è da capire quella che sarà la sua scelta.

Intanto, al momento l’Atalanta e Gasperini hanno deciso di integrarlo nuovamente e resterà sicuro in rosa se non dovesse arrivare un’offerta dall’Arabia Saudita, unico paese che può chiudere con lui in questi giorni. Da gennaio poi si valuterà quando ci sarà meno spazio con il rientro dell’infortunato El Bilal Toure.