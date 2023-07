Juventus, bomba Vlahovic: via in uno scambio per il nuovo bomber

La stagione della Juventus è ufficialmente iniziata ieri con diversi nodi importanti però da sciogliere. Uno di questi è sicuramente legato al futuro di Dusan Vlahovic in questo calciomercato, che a quanto pare non è poi più così sicuro di continuare a giocare con i bianconeri.

Il centravanti serbo, infatti, sarebbe stato messo da Allegri ai margini del progetto della Vecchia Signora, decisione discutibile e comunque inaspettata, visto il valore del giocatore. C’è da dire però che fra Vlahovic ed il tecnico juventino non è mai realmente sbocciato l’amore, e dunque una separazione nel corso di questo calciomercato, che potrebbe fare bene a tutte la parti in causa, non sarebbe chissà quanto clamorosa.

Ciò che ha dell’incredibile è il modo in cui la Juventus sta cercando di piazzare Vlahovic in questa sessione. Stando alle ultime notizie, infatti, la Vecchia Signora sarebbe addirittura pronta ad offrire in scambio il serbo per il nuovo bomber da mettere a disposizione di Allegri.

Juventus, Vlahovic via in scambio: ecco con chi

Importanti novità arrivano in merito al futuro di Dusan Vlahovic in questo calciomercato, che come detto non è certo di continuare la sua esperienza alla Juventus, nonostante vesti bianconero da solo un anno e mezzo. Le deludenti prestazioni offerte in questa stagione hanno fatto perdere la pazienza ad Allegri che, in vista della prossima, ha intenzione di puntare su altri profili, completamente diversi rispetto al serbo.

Il problema della Juventus è però che, complice anche i diversi problemi avuti con la giustizia quest’anno, non c’è la liquidità necessaria per mettere a segno subito un colpo importante in questo calciomercato. Per questo motivo Massimiliano Allegri sarebbe disposto a sacrificare Dusan Vlahovic per riuscire a raggiugnere il suo obiettivo di quest’estate, che risponde ad un cognome che conosce discretamente la Serie A.

Stando infatti a quanto riportato da fichajes.net, in questi giorni la Juventus starebbe valutando l’idea di far andare in Premier League, al Chelsea, Dusan Vlahovic in cambio di Romelu Lukaku, giocatore sul quale sta lavorando forte e tanto anche l’Inter in questo calciomercato.

Calciomercato, scambio Vlahovic-Lukaku: si può

La Juventus vuole Romelu Lukaku, il Chelsea invece Vlahovic, motivo per il quale fra le due società potrebbe andare in scena una clamorosa trattativa nel corso di questo calciomercato.

Fichajes.net parla infatti di un possibile scambio fra le parti, con i due giocatori che di conseguenza compirebbero viaggi inversi. I presupposti per riuscire a trovare un accordo ci sono tutti, ma ci sarà innanzitutto da capire le volontà di Vlahovic e Lukaku, e soprattutto se la Juventus chiederà un conguaglio economico al Chelsea, visto che il valore del cartellino del serbo è sicuramente superiore rispetto a quello dell’ex attaccante dell’Inter.

Juventus, sfida all’Inter per Lukaku: le ultime

Con l’indiscrezione lanciata da fichajes.net la Juventus si è inserita prepotentemente nelle trattative per Romelu Lukaku al fianco dell’Inter. Al momento, però, la Vecchia Signora parte decisamente dietro nella griglia di preferenza del giocatore che, come noto, da massima priorità al club nerazzurro, che però non sembra essere in grado di poter sferrare, almeno per il momento, il colpo decisivo per riportarlo a Milano.

Lukaku freme dalla voglia di conoscere il suo futuro, e se l’Inter non riuscirà a garantirgliene uno solido l’ipotesi Juventus potrebbe decisamente prendere quota.