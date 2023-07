Tifosi di Serie A sconvolti, uno dei protagonisti più amati è in fin di vita

Tragedia per tutti gli appassionati della Serie A: un grande protagonista, amatissimo dai tifosi, è in fin di vita.

Sono giorni di grande ansia per tutti i tifosi e appassionati di calcio: un grande campione è ricoverato e in fin di vita. Un dramma incredibile avvenuto mentre era in vacanza con la famiglia. Grande protagonista della nostra Serie A, in queste ore sta giocando la partita più importante della sua vita: quella per continuare a respirare e a regalare emozioni ai suoi tifosi.

Sembra quasi uno scherzo del destino, una beffa meschina che nemmeno il più diabolico degli autori avrebbe potuto immaginare per la sceneggiatura di un film. Il campione solo poche settimane fa aveva infatti salutato i suoi tifosi un’ultima volta e lasciato il suo storico club, affermando di sentirsi completamente finito.

Voleva staccare la spina dal mondo del calcio, fare qualcosa di diverso, magari stare vicino alla sua famiglia. Soprattutto alla moglie Annemarie, che nel 2009, era stata colpita da un’emorragia cerebrale e aveva rischiato seriamente di perdere la vita. Oggi, a distanza di quattordici anni da quella tragedia scongiurata, è stato invece proprio Edwin van der Sar a subire un’emorragia cerebrale ed è stato ricoverato d’urgenza in ospedale, in lotta tra la vita e la morte.

Emorragia cerebrale per van der Sar: la sua vita è a rischio

La speranza di tutti i suoi tifosi e degli appassionati di calcio più in generale è che questa possa non essere la fine. Le sue condizioni sono ancora molto gravi, ma negli ultimi giorni si sono stabilizzate. Resta però enorme la preoccupazione per chi gli ha voluto bene e lo ha amato come giocatore e chi invece fino a poche settimane fa tifava per lui come dirigente.

Il 52enne ex campione olandese dopo una carriera intera spesa a difendere la porta delle più grandi squadre al mondo, Juventus compresa, aveva iniziato negli ultimi anni una carriera da dirigente nel suo Ajax e fino a poche settimane fa ricopriva il ruolo di direttore generale. Solo a fine stagione aveva annunciato di voler lasciare l’incarico per dedicarsi ad altro, evidentemente provato da un’annata, quella appena terminata, molto dura per i Lancieri.

Nessuno si poteva però aspettare che il peggio per Edwin dovesse ancora venire. L’ex portiere è stato colpito infatti da emorragia cerebrale in Croazia, mentre era in vacanza con la sua famiglia. Trasportato d’urgenza con un elicottero in ospedale, è stato immediatamente ricoverato in terapia intensiva.

Le sue condizioni attualmente restano preoccupanti, e così anche la Juventus ha voluto far sentire il suo appoggio all’ex bianconero, mandando un messaggio direttamente via social: “Forza Edwin“. Si attendono ulteriori aggiornamenti da parte della moglie nei prossimi giorni. Per ora non resta che pregare e rimanere con il fiato sospeso.