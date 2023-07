Juventus, Giuntoli pesca ancora in Ligue 1: colpo da 40 milioni

Con Milinkovic-Savic ormai prossimo a sbarcare in Arabia Saudita, la Juventus deve tornare a sondare il mercato internazionale a caccia di un campione da regalare ad Allegri. Ed in tal senso Giuntoli è pronto ad accontentare il proprio tecnico ed a regalargli un colpo da 40 milioni.

Quella all’orizzonte sarà una stagione molto complicata e particolare per la Juventus. Cristiano Giuntoli, infatti, è consapevole del fatto che il margine d’azione per lui sarà ridotto in termini economici viste le difficoltà in cui versa il club. Ancor di più se si tiene conto che dovrà far fronte anche all’assenza di coppe europee. Nonostante ciò, però, l’ex direttore sportivo del Napoli continua a cercare il profilo in grado di far fare a questa squadra il salto di qualità. E lo avrebbe individuato in un calciatore che milita in Ligue 1 e che sta facendo davvero molto bene. Fino a meritarsi la convocazione nella Nazionale francese.

Per i bianconeri colpo da 40 milioni

Come è noto, la Juventus ha bisogno di rinforzi un po’ in ogni zona di campo. Questo mette Giuntoli nelle condizioni di dover fare, per così dire, gli straordinari. La priorità, però, è trovare un innesto di un certo spessore a centrocampo. Il primo nome della lista era quello di Milinkovic-Savic, che però è prossimo ad approdare in Arabia Saudita.

Stando a quanto riportato da “Engange“, noto canale Twitter che si occupa di mercato, Cristiano Giuntoli ha avviato i contatti con il Nizza per Khephren Thuram. Fratello di Marcus, appena approdato all’Inter, e flglio di Lilian, darebbero vita ad un derby d’Italia ancora più suggestivo di quello che è già di base. Con il Nizza ha fatto cose straordinarie al punto che il suo nome è sui taccuini di tutti i top club. Ma è del tutto inevitabile che, vista anche la carriera del padre, quella bianconera sia una pista privilegiata.

Khephren Thuram alla Juventus

Secondo Transfermarkt, la valutazione del giocatore si aggira intorno ai 40 milioni di euro. Non si può assolutamente escludere, però, visto che su di lui c’è anche il Liverpool, che il prezzo possa salire nel momento in cui si dovesse innescare una sorta di asta internazionale. Khephren, però, avrebbe le caratteristiche tecniche e tattiche perfette per le esigenze di Massimiliano Allegri.