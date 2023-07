“Tradisce” Milano e confessa dopo il trasferimento alla Juventus: “Tifo Juve da sempre”

Al centro delle polemiche, l’intervista dopo il trasferimento al Torino, per il nuovo acquisto della Juventus.

In un’epoca dove le bandiere sembrano non esserci più, con alcuni trasferimenti che riguardano i club da Inter a Juventus, oltre che da Napoli alla Juve, Milan e Inter e viceversa, le cose hanno riguardato in particolar modo chi ha avuto voglia di esternare, proprio quest’oggi, la sua fede bianconera.

Ne parla tranquillamente, nonostante non dimenticherà mai i suoi trascorsi a Milano, di quella che è la situazione legata al nuovo acquisto della Juventus.

La leggenda del club “tradisce” Milano: “Tifo Juventus da sempre”

“Non ci posso fare niente se tifo Juventus”, così le parole di quello che è stato considerato leggenda a Milano in passato, per quanto fatto in Serie A.

Le parole ai microfoni di SportWeek sono chiare e non hanno troppi giri di parole, dopo che il giocatore si è trasferito a Torino, come nuovo acquisto della Juventus. Seguito da diversi club in Italia, il suo approdo alla fine è arrivato per la Juventus che sta costruendo Cristiano Giuntoli.

A prendere voce è il papà del nuovo acquisto della Juventus che, malgrado il suo passato a Milano da leggenda del Milan, si è pubblicamente esposto così: “Tifo da sempre la Juventus e lo sanno anche al Milan. Io speravo chiamassero mio figlio alla Juve”. Ne parla così, George Weah, vecchia leggenda del Milan che ha fatto storcere il naso a diversi tifosi che su Twitter hanno mandato in tendenza proprio lo stesso nome di Weah, vecchio centravanti dei rossoneri.

George Weah ha parlato del trasferimento alla Juventus di suo figlio, parlandone apertamente della sua fede bianconera sin dai tempi del Milan. Ecco, a SportWeek, le sue parole: “Io non l’ho mai nascosto, neppure al Milan quando giocavo. Sono un tifoso della Juventus, poi sottolineo che il Milan era la mia famiglia. Mi sono innamorato della Juventus di Platini e non ci posso fare niente. Speravo tanto che Timothy potesse giocare alla Juventus, sapevo che stava parlando con alcuni club, ma quando ho saputo che sarebbe stato un nuovo giocatore della Juventus, sono rimasto veramente felice. Il legame di tutta la nostra famiglia, con l’Italia, è davvero forte. Timo è nato a New York, ma in casa parliamo italiano”.

Ultime su George Weah: i tifosi del Milan non hanno preso bene le sue parole

Su Twitter, diversi tifosi del Milan, si sono scatenati in merito alle parole di George Weah, per la sua fede juventina svelata nell’intervista di oggi. Con i rossoneri, la leggenda della Serie A, ha disputato 147 partite, trovando ben 58 gol e 37 assist.