Juventus, il giocatore ha detto sì: trattativa alle battute finali

Non sarà la trattativa che potrebbe portare Romelu Lukaku a Torino in un clamoroso scambio che vede coinvolto anche Dusan Vlahovic, ma il calciomercato della Juventus è arrivato ad una svolta attesa ed altrettanto importante.

Stando alle ultime notizie, infatti, il giocatore ha finalmente ceduto alla Vecchia Signora, ed ha dato il suo consenso al trasferimento. Un ‘sì” che dalle parti della Continassa aspettavano con trepidazione anche perché, come detto, questa operazione potrebbe rappresentare una sorta di punto di partenza dell’estate bianconera.

I prossimi giorni potranno risultare essere quelli decisivi per la conclusione di quest’operazione, ma potremmo dire che per la Juventus le trattative sono finalmente giunte alle battute finali.

Calciomercato Juventus, si sblocca la trattativa: c’è il sì del giocatore

Importanti novità arrivano in merito al calciomercato della Juventus, che nelle ultime ore ha registrato una svolta importante che potrebbe cambiare per sempre la “storia” di questo ultimo mese di sessione per i colori bianconeri.

Stando alle ultime notizie, infatti, dopo settimane di estenuanti contatti, le trattative si sarebbero una volta e per tutte sbloccate a seguito dell’ultimo incontro avvenuto fra la dirigenza e l’entourage del giocatore. Nel corso di questo gli intermediari del ragazzo avrebbero comunicato al club la tanto attesa decisione del loro assistito, che nonostante un primo momento di opposizione si sarebbe convinto a trasferirsi in questo calciomercato. Una notizia super quella che dunque ha “travolto” la Juventus in queste ore, anche perché con questa cessione la Vecchia Signora potrebbe finalmente racimolare un bel tesoretto da poter reinvestire da qui al prossimo 31 di agosto per completare e rinforzare la rosa di Massimiliano Allegri.

Stando dunque a quanto riportato da calciomercato.com, Denis Zakaria è ora sempre più vicino a trasferirsi al Monaco in questo calciomercato. Le trattative fra il club del principato e la Juventus sarebbero entrate finalmente del vivo dopo l’okay dello svizzero al trasferimento in Ligue 1.

Calciomercato Juventus, Zakaria al Monaco: le cifre

Sembra essere davvero questione di settimane prima che Denis Zakaria diventi un nuovo giocatore del Monaco. Dopo essersi convinto della destinazione, nonostante preferisse la Premier League, lo svizzero potrebbe far “respirare” le casse della Juventus facendo registrare alla Vecchia Signora un’importante plusvalenza.

Stando alle ultime notizie, infatti, in attesa di capire quale sarà la formula di quest’operazione, Juventus e Monaco si sarebbero accordati per una cifra che si aggira attorno ai 18 milioni di euro, bonus compresi, per il trasferimento in Ligue 1 di Zakaria in questo calciomercato.

Zakaria verso il Monaco: ecco cosa manca per chiudere

Con il sì di Zakaria al Monaco le trattative fra il club francese e la Juventus possono finalmente entrare nelle fasi finali. L’accordo sulle cifre già è stato raggiunto da tempo, cosa c’è da definire sono gli ultimi importanti dettagli, che alla fine tanto dettagli non sono, riguardanti la formula.

Il Monaco spinge per il prestito con obbligo di riscatto condizionato, mentre la Juventus vuole un’operazione a titolo definitivo anche per liberarsi del pesante ingaggio di Zakaria. Le parti nei prossimi giorni si rincontreranno per trovare una quadra, con la Vecchia Signora disposta addirittura anche a fare a meno di qualche bonus pur di far uscire lo svizzero.