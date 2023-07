60 milioni per salutare Barella: la prossima destinazione

Inter attivissima sul mercato. Dopo Marcelo Brozovic, un altro centrocampista potrebbe lasciare Appiano Gentile.

Ancora con le ferite per la finale di Champions League persa con il Manchester City, al termine di una gara nella quale non ha assolutamente sfigurato, l’Inter si è buttata mani e piedi nel mercato.

Salutato Milan Skriniar, approdato a zero al PSG, in difesa è arrivato il riscatto di Francesco Acerbi dalla Lazio. L’ad Beppe Marotta e il ds, Piero Ausilio, hanno fatto centro portando a casa il rinnovo al 2028 di Alessandro Bastoni. In attacco, Steven Zhang ha preferito non rinnovare Edin Dzeko, lo sloveno ha firmato col Fenerbahce.

Preso al suo posto dal Borussia Moenchengladbach lo svincolato Marcos Thuram, ora gli uomini mercato stanno cercando di convincere il Chelsea a cedere Romelu Lukaku. I Blues devono sì vendere dopo la pessima annata, ma resta il fatto che due estati fa i londinesi per BigRom hanno versato all’Inter circa 120 milioni.

Se nel reparto arretrato, risolta la questione Lukaku, con Lautaro Martinez e Thuram jr, comunque Simone Inzaghi potrebbe dormire sonni sereni – resta da piazzare il deludente Joaquin Correa – a centrocampo i vice-Campioni d’Europa potrebbero subire un assalto pesante per un titolare.

Il Liverpool insiste: 60 milioni per Barella

La squadra allenata da Simone Inzaghi in questi primi giorni di trattative ha visto il centrocampo cambiare forma. Marcelo Brozovic, 30 anni, è stato ceduto per circa 18 milioni all’Al Nassr. Al posto del croato arriverà Davide Frattesi. Operazioni da 27 milioni cash, altri 6 per il cartellino di Mulattieri, più 5 di bonus. La mezzala cresciuta a Roma ovviamente sarà uno degli interni di centrocampo, in regia scalerà Hakan Chalanoglu, con Kristjan Asllani vice. Proprio sull’altro titolare della mediana si stanno accendendo i fari di tante big.

Nicolò Barella, 27 anni, arrivato dal Cagliari nel 2020 per complessivi 44 milioni, resta un punto di forza dell’Inter. Come riporta fichajes.net, sull’azzurro avrebbero posato gli occhi club quali Necastle e Paris Saint Germain. La minaccia maggiore per Inzaghi sarebbe un’altra, arriverebbe sempre dalla Premier.

Jurgen Klopp, al termine di una stagione deludente che ha visto il Liverpool terminare solamente quinto, ha chiesto al club uno sforzo per arrivare all’ex Cagliari. I Reds sarebbero diSposti a mettere 60 milioni, cifra che in potenza potrebbe far vacillare Steven Zhang. L’affare non è ancora decollato. O

Ovviamente dipenderà soprattutto dal centrocampista che a Milano, contratto fino al 2026, guadagna comunque 4,5 milioni netti l’anno. Difficile che dopo la fatica per acquistare Frattesi, Inzaghi voglia ripartire dal via per trovare un sostituto di Barella. Se alla fine venisse ceduto al Liverpool, un erede potrebbe essere Milinkovic Savic, in scadenza 2024 con la Lazio. Il serbo, per caratteristiche, con Chalanoglu e Frattesi, completerebbero una mediana da urlo.