Serie A: accordo per Kessie, cambia numero di maglia

Il calciomercato in Serie A quest’anno si sta rivelando molto importante in vista della prossima stagione. Ora si parla anche di quello che può essere il ritorno di Kessie in Italia.

Il calciatore è pronto ad una nuova sfida in vista della prossima stagione, perché dopo essere approdato al club spagnolo del Barcellona ora può di nuovo tornare in Italia per vestire la maglia di un nuovo club.

Decisive le prossime ore per quello che può essere il trasferimento del calciatore ivoriano che ora può davvero fare ritorno in Serie A, c’è una squadra su tutte che è pronta a chiudere per il suo ritorno.

Calciomercato Serie A: Kessie pronto a firmare

Il giocatore è pronto ad una nuova sfida che può arrivare in queste prossime settimane, perché ci sono diverse squadre intenzionate a riportare in Italia Franck Kessie che piace sempre di più a varie squadre ora che sembra quasi certo il suo addio dal Barcellona nelle prossime ore per fare cassa e aiutare dal lato economico il club spagnolo. Sarà uno dei sacrifici che arriverà per il prossimo anno.

Secondo le ultime notizie ora Kessie può fare ritorno in Serie A e bisognerà aspettare quelli che saranno alcuni movimenti che potrebbero sbloccare l’affare. C’è un club su tutti che può prendere il giocatore, tra questi spuntano anche altre società interessate, ma lui ora sembra intenzionato a guardare solo verso una direzione.

Juventus: accordo per Kessie

Perché potrebbe essere la Juventus la prossima squadra di Kessie che è ora in cima alla lista dei desideri per rinforzare il centrocampo dei bianconeri. Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport ci sono stati già i primi approcci tra i due club, con Giuntoli nelle prossime ore proverà a convincere Kessie di approdare alla Juve senza Champions.

Magari serviranno più incontri per provare a convincere il giocatore e capire le sue richieste economiche. Ma la Juventus sembrerebbe essere una destinazione gradita per Kessie che ora vuole ascoltare l’offerta. Dopo gli ultimi contatti in questi giorni le parti sembrano più vicine. Alla Juve cambierebbe numero di maglia rispetto ad ora, l’8 indossato in Nazionale e il 19 col il Barcellona sono impegnati e potrebbe tornare al 79 usato al Milan.

Calciomercato: asta Inter e Juve per Kessie

Più volte Inter e Juventus si sono sfidate sul calciomercato e lo continueranno a fare, anche in queste prossime settimane per il possibile ritorno di Kessie. Il calciatore ivoriano è pronto ad una nuova sfida in Italia, dopo aver indossato le maglie di Milan e Atalanta ora può firmare con una nuova squadra.

Decisive le prossime ore con Inter e Juve che da tempo seguono Kessie e ora può arrivare l’occasione giusta per riportarlo in Italia. Ci sono delle novità importanti riguardo quello che sarà il cambio di maglia del giocatore.