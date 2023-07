Juventus: nuovo club su Vlahovic, lo stanno comprando

Il calciomercato di questa sessione estiva può essere determinante per quello che accadrà in vista della nuova stagione, perché ci saranno tanti cambiamenti e tra questi anche per Vlahovic.

Il giovane attaccante serbo ha intenzione di provare una nuova sfida se le cose non dovessero andare come spera in queste prime settimane di pre stagione. Ora il club sta valutando diverse situazioni sul suo conto.

Perché il giovane bomber potrebbe andare a giocare per una nuova squadra. Ecco che allora ci saranno delle novità importanti per il futuro del serbo che attende la giusta chiamata.

Calciomercato Juve: Vlahovic verso l’addio

La Juventus e Dusan Vlahovic si siedono a tavolino e cercano di capire cos’è meglio per entrambi in vista del futuro e della prossima stagione. Ci sono importanti notizie di calciomercato che riguardano il futuro del giovane bomber serbo che potrebbe lasciare il mondo bianconero dopo soltanto 1 anno e mezzo. Non sono arrivati i risultati sperati dopo l’investimento da circa 80 milioni di euro dello scorso gennaio 2022.

Anche gli infortuni hanno poi frenato la crescita di Vlahovic alla Juve e ora ci sono diverse squadre che possono puntare su di lui. Importanti notizie che arrivano in vista di quello che sarà il cambiamento del giocatore per i prossimi anno. Perché adesso sono tre le squadre su tutte interessate seriamente al giocatore e da un momento all’altro potrebbe arrivare l’offerta ufficiale che cambierebbe le carte in tavola.

Si può sbloccare da un momento all’altro il mercato degli attaccanti. Tanto dipende da quello che accadrà a Kane o Mbappe, poi sarà una grande reazione a catena. Tra questi verrebbe coinvolto anche Vlahovic che piace a Manchester United, PSG e Chelsea.

Juventus: Vlahovic verso il Manchester United

Intrigo di mercato con il PSG che può puntare su Hojlund e lasciare campo aperto al Manchester United per Vlahovic. Per convincere la Juventus a cederlo serviranno sempre circa 80-90 milioni di euro. Secondo La Gazzetta dello Sport adesso l’attaccante serbo può tornare fortemente nel mirino dei Red Devils.

Juventus: sostituto Vlahovic, i nomi

Sono diversi i nomi che la Juventus segue per il possibile post Vlahovic. Tra i vari colpi ci sono quelli di Icardi e Lukaku che potrebbero tornare in Serie A e vestire la maglia bianconera per i prossimi anni. Due giocatori esperti che conoscono bene il nostro campionato e sono ancora in ottima forma.

Una scommessa, invece, in caso di cessione di Vlahovic, potrebbe essere quella che porta a David del Lille. Il giovane talento sta crescendo anno dopo anno e potrebbe essere arrivato il momento giusto di una nuova sfida. Sembra fuori mercato, invece, il colpo Hojlund.