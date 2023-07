Juventus, intreccio Vlahovic: firma con una big dopo la cessione

Il futuro di Dusan Vlahovic è sicuramente uno degli argomenti più discussi di questo inizio sessione, anche perché, a quanto pare, il centravanti serbo della Juventus sarebbe ad un passo dal salutare il club bianconero in questo calciomercato.

Massimiliano Allegri ha infatti indicato l’ex Juventus come uno dei possibili sacrificabili di quest’estate, anche perché il valore del cartellino di Vlahovic, nonostante l’ultima deludente stagione, potrebbe mettere apposto diverse cose in casa bianconera nel caso di una cessione. Ed è proprio per questo che sia la Vecchia Signora che l’entourage del ragazzo starebbero trovando la miglior soluzione possibile per lui, che comunque sembrerebbe essere già stata definita.

Stando alle ultime notizie, infatti, Vlahovic avrebbe già scelto in che squadra andare qualora dovesse realmente lasciare la Juventus. C’è però solo un problema al quale far fronte, ovvero un’intreccio di mercato che vedrebbe il futuro del serbo strettamente legato a quello di un giocatore del club in questione.

Calciomercato Juventus: prendono Vlahovic solo dopo la cessione

Importanti novità arrivano in merito al futuro di Dusan Vlahovic in questo calciomercato, che dopo appena un anno e mezzo alla Juventus potrebbe già cambiare casacca. Il serbo in quel di Torino non ha infatti più nulla da che esprimere, nonostante quello fatto vedere in questo periodo sia solamente una parte del suo vasto repertorio.

I rapporti con Massimiliano Allegri non sono infatti mai effettivamente sbocciati, e questo ha praticamente messo alla porta Vlahovic che, ora, è alla ricerca di una nuova e stimolante avventura in carriera. Le sue qualità, miste alla giovane età, avrebbero attirato su di lui diversi club in questa sessione di calciomercato, pronti a sedersi al tavolo con la Juve per trattare il prezzo -esorbitante- del suo cartellino. Ma in questa lista rientrano fra i migliori e più ricchi club d’Europa, quindi accontentare le parti da un punto di vista economico non sarà un problema.

Fra tutti uno però sembrerebbe essere quello più spinto e deciso a provare a chiudere questa trattativa, il PSG. Stando infatti a quanto riportato questa mattina da Il Corriere dello Sport, Il club francese avrebbe infatti intenzione di puntare su Vlahovic per completare l’attacco di Luis Enrique, anche se l’arrivo del serbo all’ombra della Tour Eiffel sarebbe strettamente legato ad una cessione di Kylian Mbappè in questo calciomercato.

Vlahovic-Mbappé: destini incrociati, Juve e PSG al lavoro

I destini di Dusan Vlahovic e Mbappè sono incrociati, come riportato questa mattina anche da Il Corriere dello Sport. Un’eventuale uscita del francese, direzione Real Madrid, porterebbe infatti il club di Al Khelaifi a fare all-in sull’attaccante della Juventus, che avrebbe già dato il suo consenso a trasferirsi al Paris Saint Germain.

Ci sono dunque diverse questioni da dover sistemare, ma presto l’asse Torino-Parigi potrebbe discretamente infuocarsi.

Calciomercato Juventus: si sblocca il mercato attaccanti con Vlahovic

Con la -eventuale- cessione di Dusan Vlahovic si sblocca il mercato degli attaccanti della Juventus. Nel corso di questi giorni diversi nomi interessanti sono stati accostati ai bianconeri, ma l’obiettivo di Max Allegri resta sempre e solo uno: Romelu Lukaku.

Con l’incasso della cessione dell’ex Fiorentina la Vecchia Signora potrebbe studiare uno sgarro senza eguali all’Inter, anche se il centravanti belga spinge per tornare in nerazzurro, e questo potrebbe essere un problema. In alternativa sulla lista di Giuntoli ci sarebbe il nome di Jonathan David, attaccante canadese classe 2000 del Lille accostato anche al Milan.